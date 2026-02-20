Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли отца с дочерью, пытавшихся помочь жителям в ДНР - РИА Новости, 20.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
02:58 20.02.2026
ВСУ обстреляли отца с дочерью, пытавшихся помочь жителям в ДНР
ВСУ обстреляли отца с дочерью, пытавшихся помочь жителям в ДНР
ВСУ устроили повторный обстрел жилого дома в поселке Новгородском в ДНР, чтобы добить семью и отца с дочерью, попытавшихся помочь жителям, рассказал РИА Новости РИА Новости, 20.02.2026
РИА Новости
ВСУ обстреляли отца с дочерью, пытавшихся помочь жителям в ДНР

РИА Новости: ВСУ обстреляли отца с дочерью, пытавшихся помочь жителям в ДНР

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 фев – РИА Новости. ВСУ устроили повторный обстрел жилого дома в поселке Новгородском в ДНР, чтобы добить семью и отца с дочерью, попытавшихся помочь жителям, рассказал РИА Новости беженец из этого населенного пункта Сергей Гетт.
Собеседник агентства сообщил, что сначала ВСУ ударили из танка по дому, где находились два человека. Им попыталась помочь семья из трех человек, а также отец с дочерью, когда ВСУ ударили второй раз.
"Когда их пытались достать, они (ВСУ – ред.) начали опять стрелять. Когда погиб Серега, он накрыл своим телом дочку, но ее все равно не довезли на "скорой". Их похоронили там, прямо возле дома – Серегу и дочку его. Там кресты так и стоят до сих пор", - сказал Гетт.
Он добавил, что всего от под завалами дома погибли семь мирных жителей.
Населенный пункт Новгородское Торецкого (до 2016 года - Дзержинского) района в 2021 году был переименован украинскими властями в Нью-Йорк. Это один из крупнейших населенных пунктов агломерации и стратегически важный логистический узел. Минобороны РФ сообщало об освобождении Новгородского 20 августа 2024 года.
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДзержинский районВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
