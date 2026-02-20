ВСУ обстреляли отца с дочерью, пытавшихся помочь жителям в ДНР

ДОНЕЦК, 20 фев – РИА Новости. ВСУ устроили повторный обстрел жилого дома в поселке Новгородском в ДНР, чтобы добить семью и отца с дочерью, попытавшихся помочь жителям, рассказал РИА Новости беженец из этого населенного пункта Сергей Гетт.

"Когда их пытались достать, они (ВСУ – ред.) начали опять стрелять. Когда погиб Серега, он накрыл своим телом дочку, но ее все равно не довезли на "скорой". Их похоронили там, прямо возле дома – Серегу и дочку его. Там кресты так и стоят до сих пор", - сказал Гетт.