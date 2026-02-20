Рейтинг@Mail.ru
ВСУ перешли к тактике "медийных побед", заявили в Генштабе - РИА Новости, 20.02.2026
00:30 20.02.2026
ВСУ перешли к тактике "медийных побед", заявили в Генштабе
ВСУ перешли к тактике "медийных побед", заявили в Генштабе
Командование ВСУ, осознавая невозможность взятия Купянска, переориентировалось на тактику "медийных побед", заявил начальник главного оперативного управления... РИА Новости, 20.02.2026
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Командование ВСУ, осознавая невозможность взятия Купянска, переориентировалось на тактику "медийных побед", заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"В результате активных наступательных действий соединения и воинские части группировки ("Запад" - ред.) сначала блокировали, а затем взяли под контроль стратегически значимый город Купянск. После его освобождения украинские формирования неоднократно пытались восстановить контроль над этим важным для них логистическим узлом… Одновременно командование ВСУ, осознавая реальную невозможность взять под контроль Купянск, перешло к тактике "медийных побед", - сказал Рудской в интервью газете "Красная звезда".
Он пояснил, что суть тактики ВСУ заключается в демонстрации мнимых успехов украинских военных на этом направлении.
"В настоящее время продолжается уничтожение блокированных на восточном берегу реки Оскол формирований украинской армии", - подытожил Рудской.
ВСУ в 2025 году потеряли 6,7 тысяч танков и бронемашин
