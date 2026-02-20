Рейтинг@Mail.ru
ВСУ с начала СВО потеряли более 1,5 миллиона человек - РИА Новости, 20.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:04 20.02.2026 (обновлено: 07:44 20.02.2026)
ВСУ с начала СВО потеряли более 1,5 миллиона человек
ВСУ с начала СВО потеряли более 1,5 миллиона человек - РИА Новости, 20.02.2026
ВСУ с начала СВО потеряли более 1,5 миллиона человек
ВСУ с начала СВО потеряли более 1,5 миллиона человек, только в 2025 году — свыше 520 тысяч человек, сообщил начальник Главного оперативного управления... РИА Новости, 20.02.2026
ВСУ с начала СВО потеряли более 1,5 миллиона человек

Генерал Рудской: ВСУ с начала СВО потеряли более 1,5 миллиона человек

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. ВСУ с начала СВО потеряли более 1,5 миллиона человек, только в 2025 году — свыше 520 тысяч человек, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба — первый заместитель начальника Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете "Красная звезда".
"Всего с начала специальной военной операции потери украинских войск превысили 1,5 миллиона человек", — сказал Рудской, уточнив, что в 2025 году потери противника в живой силе превысили 520 тысяч человек.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Идеи Москалика и Сарварова непременно воплотят в жизнь, заявили в Генштабе
00:14
Количество ежемесячно мобилизуемых в среднем уменьшилось почти в два раза, добавил генерал. Таким образом, формируется устойчивая тенденция к снижению численности украинской армии и, как следствие, к ограничению возможностей ВСУ по сопротивлению группировкам российских войск, подчеркнул он.
Кроме того, по словам Рудского, ВСУ потеряли в 2025 году около 6,7 тысячи танков и боевых бронированных машин, более 12 тысяч орудий и минометов.
Как отметил генерал, российская армия в прошлом году окончательно перехватила всю стратегическую инициативу в зоне проведения СВО. Всего в 2025-м освобождено более 300 населенных пунктов и свыше 6,7 тысячи квадратных километров территории, а с начала этого года под контроль ВС России перешли еще около 900 квадратных километров и 42 населенных пункта.
Боевая работа расчета РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
"Россия получит". На Западе высказались о мире на Украине в этом году
Вчера, 21:13
Другие заявления Рудского:
— успешные действия Объединенной группировки войск привели к значительному снижению боевого потенциала ВСУ;
— российская армия в 2025 году нарастила интенсивность ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их работу;
— возможности ВПК киевского режима в результате ударов серьезно сократились;
— новой особенностью боевых действий стало появление зоны сплошного огневого поражения до 15 километров перед передним краем, где противник поражается массированным огнем и дронами;
— подразделения группировки "Днепр" находятся в 12 километрах от окраин подконтрольного ВСУ города Запорожье;
— украинское командование, осознавая невозможность взятия Купянска, переориентировалось на тактику "медийных побед;
Главному оперативному управлению Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации 20 февраля исполняется 324 года со дня образования.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Эксперт объяснил, почему в ВСУ скрывают присутствие иностранных пилотов
Вчера, 08:32
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей РудскойБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКрасная звезда
 
 
