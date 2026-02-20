Рейтинг@Mail.ru
ВС признал законным отпуск по уходу за ребенком с первого рабочего дня - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/vs-2075809802.html
ВС признал законным отпуск по уходу за ребенком с первого рабочего дня
ВС признал законным отпуск по уходу за ребенком с первого рабочего дня - РИА Новости, 20.02.2026
ВС признал законным отпуск по уходу за ребенком с первого рабочего дня
Верховный суд России оставил в силе судебные акты нижестоящих арбитражных судов, которые пришли к выводу о законности предоставления работодателем отпуска по... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T16:43:00+03:00
2026-02-20T16:43:00+03:00
общество
урал
челябинская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104550/87/1045508753_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4b10ba18aac58bdd0b6aca254822721b.jpg
https://ria.ru/20260211/gosduma-2073553794.html
https://ria.ru/20260219/posobie-2075613327.html
урал
челябинская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104550/87/1045508753_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_1825c4b9fbd164a404eee68369f9446f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, урал, челябинская область, россия
Общество, Урал, Челябинская область, Россия
ВС признал законным отпуск по уходу за ребенком с первого рабочего дня

Верховный суд признал законным отпуск по уходу за ребенком с первого дня работы

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВерховный суд
Верховный суд - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Верховный суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Верховный суд России оставил в силе судебные акты нижестоящих арбитражных судов, которые пришли к выводу о законности предоставления работодателем отпуска по уходу за ребенком до полутора лет принятому на работу новому сотруднику с первого же его рабочего дня, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости.
Суды на Урале рассматривали спор индивидуального предпринимателя Ивана Юртаева с Фондом пенсионного и социального страхования. Фонд решил, что Юртаев незаконно подал документы на выплату около 16 тысяч рублей пособия по уходу за ребенком с 5 по 31 мая 2023 года Павлу Филимонову, которого с 5 мая принял на работу сварщиком.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В ГД предложили увеличить пенсионные баллы за отпуск по уходу за ребенком
11 февраля, 04:10
По мнению Фонда, Юртаев оформил Филимонова фиктивно с целью необоснованного получения страхового возмещения. Фонд в досудебном порядке потребовал от Юртаева вернуть деньги, а также оштрафовал его на 3 тысячи рублей. Юртаев оспорил решения Фонда в суде, а Фонд, в свою очередь, подал встречный иск о взыскании с предпринимателя около 19 тысяч рублей.
Арбитражный суд Челябинской области согласился с доводами Фонда о том, что Филимонов в мае не отработал ни одной смены, что уход за ребенком могла осуществлять его неработающая жена, что у работодателя не было вакансии сварщика и что вообще не доказана кадровая необходимость принятия на работу данного сотрудника.
Однако суды апелляционной и кассационной инстанций решение первой инстанции отменили и поддержали работодателя, заявившего, что он был заинтересован в привлечении Филимонова, имеющего 25-летний стаж и высокую квалификацию, учитывая наличие сведений о будущем увольнении одного из сотрудников. При этом суды учли, что на предыдущей работе Филимонов с октября 2022 года тоже находился в отпуске по уходу за ребенком и сохранение этого отпуска было его условием перехода на новую работу.
Суды также отметили, что с 1 ноября 2023 года Филимонов прервал отпуск и с тех пор выполняет свои трудовые обязанности, работодатель несет расходы на уплату страховых взносов в отношении данного работника, что опровергает доводы о фиктивном трудоустройстве.
Судья Верховного суда России Денис Тютин, изучив кассационную жалобу Фонда, пришел к выводу, что основания для пересмотра итоговых решений по делу отсутствуют.
Беременность - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Минтруд выровнял пособие по беременности для студенток
19 февраля, 20:55
 
ОбществоУралЧелябинская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала