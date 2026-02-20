https://ria.ru/20260220/vrach-2075644523.html
Врач рассказала, какие заболевания может спровоцировать ожирение
КЕМЕРОВО, 20 фев – РИА Новости. Ожирение может вызвать гипертонию, атеросклероз, бесплодие и даже спровоцировать развитие опухолей, рассказала РИА Новости клинический нутрициолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры фундаментальной и клинической медицины медицинского института Кемеровского госуниверситета Светлана Банных.
"Ожирение вызывает такие заболевания, как атеросклероз, это, в свою очередь, повышает риски развития ишемической болезни сердца, ишемической энцефалопатии, гипертоническую болезнь, сахарный диабет второго типа, желчекаменную болезнь, иммунодефицитное состояние, заболевания опорно-двигательного аппарата, могут возникнуть проблемы с суставами, бесплодие как у женщин, так и у мужчин", – рассказала Банных.
Врач отметила, что также ожирение повышает риск развития отдельных видов опухолей.
"Так как лишний вес провоцирует хроническое воспаление в организме, гормональный дисбаланс и метаболические изменения, то это повышает риск развития рака молочной железы, толстого кишечника, поджелудочной железы, щитовидной железы, яичников, предстательной железы и другие виды", – рассказала доктор.
День борьбы с ожирением отмечается 4 марта.