Врач рассказала, какие заболевания может спровоцировать ожирение - 20.02.2026
02:48 20.02.2026
Врач рассказала, какие заболевания может спровоцировать ожирение
2026
Врач рассказала, какие заболевания может спровоцировать ожирение

© Pixabay / Bru-nO
© Pixabay / Bru-nO
Мужчина с лишним весом. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 20 фев – РИА Новости. Ожирение может вызвать гипертонию, атеросклероз, бесплодие и даже спровоцировать развитие опухолей, рассказала РИА Новости клинический нутрициолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры фундаментальной и клинической медицины медицинского института Кемеровского госуниверситета Светлана Банных.
"Ожирение вызывает такие заболевания, как атеросклероз, это, в свою очередь, повышает риски развития ишемической болезни сердца, ишемической энцефалопатии, гипертоническую болезнь, сахарный диабет второго типа, желчекаменную болезнь, иммунодефицитное состояние, заболевания опорно-двигательного аппарата, могут возникнуть проблемы с суставами, бесплодие как у женщин, так и у мужчин", – рассказала Банных.
Врач отметила, что также ожирение повышает риск развития отдельных видов опухолей.
"Так как лишний вес провоцирует хроническое воспаление в организме, гормональный дисбаланс и метаболические изменения, то это повышает риск развития рака молочной железы, толстого кишечника, поджелудочной железы, щитовидной железы, яичников, предстательной железы и другие виды", – рассказала доктор.
День борьбы с ожирением отмечается 4 марта.
Ожирение - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Врач рассказала, как отличить ожирение от повышенной массы тела
18 февраля, 03:05
 
18 февраля, 03:05
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
