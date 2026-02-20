Врач рассказала, какие заболевания может спровоцировать ожирение

КЕМЕРОВО, 20 фев – РИА Новости. Ожирение может вызвать гипертонию, атеросклероз, бесплодие и даже спровоцировать развитие опухолей, рассказала РИА Новости клинический нутрициолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры фундаментальной и клинической медицины медицинского института Кемеровского госуниверситета Светлана Банных.

"Ожирение вызывает такие заболевания, как атеросклероз, это, в свою очередь, повышает риски развития ишемической болезни сердца, ишемической энцефалопатии, гипертоническую болезнь, сахарный диабет второго типа, желчекаменную болезнь, иммунодефицитное состояние, заболевания опорно-двигательного аппарата, могут возникнуть проблемы с суставами, бесплодие как у женщин, так и у мужчин", – рассказала Банных.

Врач отметила, что также ожирение повышает риск развития отдельных видов опухолей.

"Так как лишний вес провоцирует хроническое воспаление в организме, гормональный дисбаланс и метаболические изменения, то это повышает риск развития рака молочной железы, толстого кишечника, поджелудочной железы, щитовидной железы, яичников, предстательной железы и другие виды", – рассказала доктор.