Рейтинг@Mail.ru
В Генштабе рассказали, кто побеждает в современной войне - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:39 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/voyna-2075635868.html
В Генштабе рассказали, кто побеждает в современной войне
В Генштабе рассказали, кто побеждает в современной войне - РИА Новости, 20.02.2026
В Генштабе рассказали, кто побеждает в современной войне
В современной войне побеждает тот, кто быстрее внедряет инновации, этот опыт был показан во время спецоперации, сообщил начальник Главного оперативного... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T00:39:00+03:00
2026-02-20T00:39:00+03:00
сергей рудской
технологии
вооруженные силы рф
красная звезда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243120_0:120:2962:1786_1920x0_80_0_0_9317d913b9b1be6787ae110c65970650.jpg
https://ria.ru/20260220/nato-2075635602.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243120_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_972bb30d6a61d1d50ee59ae63eaf8363.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей рудской, технологии, вооруженные силы рф, красная звезда
Сергей Рудской, Технологии, Вооруженные силы РФ, Красная звезда
В Генштабе рассказали, кто побеждает в современной войне

Генштаб ВС РФ: в современной войне побеждает тот, кто быстрее внедряет инновации

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В современной войне побеждает тот, кто быстрее внедряет инновации, этот опыт был показан во время спецоперации, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба - первый заместитель Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"В целом опыт спецоперации показал, что преимущество находится на той стороне, которая быстрее внедряет и масштабирует наиболее эффективные инновации на поле боя. Роль основного организатора боя, принимающего решения на применение сил и средств, останется за человеком", - заявил Рудской в интервью газете "Красная звезда".
Генерал-полковник утверждает, что тенденции развития вооружённой борьбы и в перспективе будут характеризоваться широким использованием робототехнических комплексов и высокоточного оружия большой дальности всех видов базирования.
"Разработка и внедрение технологий искусственного интеллекта позволит добиться превосходства над противником в скорости обработки данных, целеуказания и принятия решений", - добавляет Рудской.
В то же время появление новых технологий и средств вооруженной борьбы является лишь инструментом для достижения целей операции, позволяющим нарастить боевые возможности войск при одновременном снижении потерь в личном составе. В связи с этим алгоритмы работы командующих и командиров всех степеней в целом серьёзных изменений не претерпят.
Американские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В Генштабе отметили наращивание сил НАТО из-за якобы российской угрозы
00:35
 
Сергей РудскойТехнологииВооруженные силы РФКрасная звезда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала