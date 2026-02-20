В Генштабе рассказали, кто побеждает в современной войне

https://ria.ru/20260220/voyna-2075635868.html
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В современной войне побеждает тот, кто быстрее внедряет инновации, этот опыт был показан во время спецоперации, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба - первый заместитель Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"В целом опыт спецоперации показал, что преимущество находится на той стороне, которая быстрее внедряет и масштабирует наиболее эффективные инновации на поле боя. Роль основного организатора боя, принимающего решения на применение сил и средств, останется за человеком", - заявил Рудской
в интервью газете "Красная звезда
".
Генерал-полковник утверждает, что тенденции развития вооружённой борьбы и в перспективе будут характеризоваться широким использованием робототехнических комплексов и высокоточного оружия большой дальности всех видов базирования.
"Разработка и внедрение технологий искусственного интеллекта позволит добиться превосходства над противником в скорости обработки данных, целеуказания и принятия решений", - добавляет Рудской.
В то же время появление новых технологий и средств вооруженной борьбы является лишь инструментом для достижения целей операции, позволяющим нарастить боевые возможности войск при одновременном снижении потерь в личном составе. В связи с этим алгоритмы работы командующих и командиров всех степеней в целом серьёзных изменений не претерпят.