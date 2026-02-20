Рейтинг@Mail.ru
Вопрос о визите Трампа в Будапешт остается открытым, заявил Орбан - РИА Новости, 20.02.2026
02:05 20.02.2026
Вопрос о визите Трампа в Будапешт остается открытым, заявил Орбан
Вопрос о визите Трампа в Будапешт остается открытым, заявил Орбан - РИА Новости, 20.02.2026
Вопрос о визите Трампа в Будапешт остается открытым, заявил Орбан
Вопрос о визите президента США Дональда Трампа в Будапешт остается открытым, заявил венгерский премьер Виктор Орбан. РИА Новости, 20.02.2026
в мире, будапешт, сша, вашингтон (штат), виктор орбан, дональд трамп
В мире, Будапешт, США, Вашингтон (штат), Виктор Орбан, Дональд Трамп
Вопрос о визите Трампа в Будапешт остается открытым, заявил Орбан

Орбан: вопрос о визите Трампа в Будапешт остается открытым

© AP Photo / Evan Vucci Дональд Трамп и Виктор Орбан
Дональд Трамп и Виктор Орбан
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 20 фев - РИА Новости. Вопрос о визите президента США Дональда Трампа в Будапешт остается открытым, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
"Мы посмотрели график, у президента Трампа он довольно плотный. Мой тоже не такой уж и каникулярный, но мы ищем решение. Президент, безусловно, окажет некоторую поддержку, так повелось... Будет какой-то жест поддержки, но мы не смогли закрыть вопрос, приедет он или нет. На данный момент это открытый вопрос", - сказал Орбан на пресс-конференции по итогам заседания "Совета мира" в Вашингтоне. Трансляцию вел телеканал M1.
Трамп в четверг в очередной раз высказал свою поддержку Орбану перед предстоящими парламентскими выборами, добавив, что не всем в Европе нравится, что он поддерживает его.
Ранее Трамп назвал Орбана настоящим другом, борцом и победителем, а также пообещал поддержку на предстоящих парламентских выборах. Незадолго до этого американский лидер уже высказывался в поддержку кандидатуры Орбана на пост главы правительства, отмечая, что был горд поддержать его в 2022 году.
Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля.
В мире Будапешт США Вашингтон (штат) Виктор Орбан Дональд Трамп
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
