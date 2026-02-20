Вопрос о визите Трампа в Будапешт остается открытым, заявил Орбан

Ранее Трамп назвал Орбана настоящим другом, борцом и победителем, а также пообещал поддержку на предстоящих парламентских выборах. Незадолго до этого американский лидер уже высказывался в поддержку кандидатуры Орбана на пост главы правительства, отмечая, что был горд поддержать его в 2022 году.