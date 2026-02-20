Рейтинг@Mail.ru
08:22 20.02.2026 (обновлено: 10:10 20.02.2026)
Ученый рассказал, какого витамина не хватает в конце зимы
Ученый рассказал, какого витамина не хватает в конце зимы

Врач Тарасов: весной организму человека не хватает витамина С

КАЛИНИНГРАД, 20 фев — РИА Новости. Весной организму не хватает витамина С, который он израсходовал за зиму, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ОНК "Институт медицины и наук о жизни" Балтийского федерального университета имен Канта Андрей Тарасов.
По словам ученого, на переходе от зимы к весне у человека возникает дефицит многих микронутриентов, в том числе и витамина С. Он напомнил, что этот витамин содержится в свежих овощах и фруктах, а также в ферментированных — например, в квашеной капусте.
"Очень много его в капусте. В 150 граммах капусты — квашеной или свежей, вполне суточную дозу можно получить витамина С <…> Обычная дешевая капуста", — добавил Тарасов.
Много витамина С и в цитрусовых, в том числе в лимонах. Но их не стоит добавлять в горячий чай или воду, потому что при высоких температурах витамин разрушается, отставляя только кислый вкус.
Витамины - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Назван самый доступный по цене витамин в России по итогам января
31 января, 06:56
 
