Ученый рассказал, какого витамина не хватает в конце зимы

КАЛИНИНГРАД, 20 фев — РИА Новости. Весной организму не хватает витамина С, который он израсходовал за зиму, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ОНК "Институт медицины и наук о жизни" Балтийского федерального университета имен Канта Андрей Тарасов.

По словам ученого, на переходе от зимы к весне у человека возникает дефицит многих микронутриентов, в том числе и витамина С. Он напомнил, что этот витамин содержится в свежих овощах и фруктах, а также в ферментированных — например, в квашеной капусте.

"Очень много его в капусте. В 150 граммах капусты — квашеной или свежей, вполне суточную дозу можно получить витамина С <…> Обычная дешевая капуста", — добавил Тарасов