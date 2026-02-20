Рейтинг@Mail.ru
Ученый назвал самый дефицитный витамин зимой - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:53 20.02.2026 (обновлено: 06:17 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/vitamin-2075647383.html
Ученый назвал самый дефицитный витамин зимой
Ученый назвал самый дефицитный витамин зимой - РИА Новости, 20.02.2026
Ученый назвал самый дефицитный витамин зимой
Самый дефицитный витамин зимой – это витамин D, которого не хватает из-за отсутствия солнца, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T03:53:00+03:00
2026-02-20T06:17:00+03:00
россия
калининград
балтийский федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962923473_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fcc044f9fd75edd881c48dcbe95ccd13.jpg
https://ria.ru/20260131/vitamin-2071377762.html
https://ria.ru/20260130/vitamin-2071135396.html
россия
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962923473_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c4785936dba0b024be06b15a5b58308.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, калининград, балтийский федеральный университет
Россия, Калининград, Балтийский федеральный университет
Ученый назвал самый дефицитный витамин зимой

РИА Новости: самым дефицитным зимой является витамин D

© Associated Press eternalcreativeЖенщина с головной болью
Женщина с головной болью - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Associated Press eternalcreative
Женщина с головной болью . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЛИНИНГРАД, 20 фев — РИА Новости. Самый дефицитный витамин зимой – это витамин D, которого не хватает из-за отсутствия солнца, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ОНК "Институт медицины и наук о жизни" БФУ им. Канта Андрей Тарасов.
По словам ученого, дефицит витамина D проявляется особенно остро зимой, а также при выходе из зимы, когда не хватает солнца и организм тратит много сил на адаптацию к холодам и морозам. Россия — северная страна, многие исследования говорят о том, что витамин в дефиците всегда, а после зимы тем более.
Витамины - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Назван самый доступный по цене витамин в России по итогам января
31 января, 06:56
"Мы проводили исследование, смотрели витамин D у наших студентов нашего университета. В весенний период в несколько раз его уровень был ниже. И так в целом он был недостаточен, но перед весной — тут было совсем все тяжко, и он даже уходил практически у всех в дефицит ярко выраженный", — сказал Тарасов.
Он уточнил, что витамин D отвечает в том числе за костную и иммунную системы. Весной, когда надо бороться с вирусами и бактериями, организм может быть ослаблен из-за недостатка этого витамина. Более того, его недостаток может приводить и к таким психоэмоциональным проявлениям, как тревога и депрессия.
"Мы вот впервые в Калининграде доказали, что у нас как раз выраженность этих симптомов тревоги и депрессии была напрямую связана в том числе с дефицитом витамина D", — добавил Тарасов.
Таблетки - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Назван самый востребованный витамин у россиян в январе
30 января, 07:45
 
РоссияКалининградБалтийский федеральный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала