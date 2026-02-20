https://ria.ru/20260220/vitamin-2075647383.html
Ученый назвал самый дефицитный витамин зимой
Ученый назвал самый дефицитный витамин зимой - РИА Новости, 20.02.2026
Ученый назвал самый дефицитный витамин зимой
Самый дефицитный витамин зимой – это витамин D, которого не хватает из-за отсутствия солнца, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры... РИА Новости, 20.02.2026
Ученый назвал самый дефицитный витамин зимой
РИА Новости: самым дефицитным зимой является витамин D
КАЛИНИНГРАД, 20 фев — РИА Новости. Самый дефицитный витамин зимой – это витамин D, которого не хватает из-за отсутствия солнца, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ОНК "Институт медицины и наук о жизни" БФУ им. Канта Андрей Тарасов.
По словам ученого, дефицит витамина D проявляется особенно остро зимой, а также при выходе из зимы, когда не хватает солнца и организм тратит много сил на адаптацию к холодам и морозам. Россия — северная страна, многие исследования говорят о том, что витамин в дефиците всегда, а после зимы тем более.
"Мы проводили исследование, смотрели витамин D у наших студентов нашего университета. В весенний период в несколько раз его уровень был ниже. И так в целом он был недостаточен, но перед весной — тут было совсем все тяжко, и он даже уходил практически у всех в дефицит ярко выраженный", — сказал Тарасов.
Он уточнил, что витамин D отвечает в том числе за костную и иммунную системы. Весной, когда надо бороться с вирусами и бактериями, организм может быть ослаблен из-за недостатка этого витамина. Более того, его недостаток может приводить и к таким психоэмоциональным проявлениям, как тревога и депрессия.
"Мы вот впервые в Калининграде доказали, что у нас как раз выраженность этих симптомов тревоги и депрессии была напрямую связана в том числе с дефицитом витамина D", — добавил Тарасов.