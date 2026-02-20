Рейтинг@Mail.ru
02:39 20.02.2026
Орбан обвинил Киев в подрыве "Северного потока" и остановке "Дружбы"
Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что у взрыва газопровода "Северный поток" и остановки нефтепровода "Дружба" один и тот же виновник - Украина, но Венгрия
в мире
россия
брюссель
венгрия
виктор орбан
сеймур херш
петер сийярто
евросоюз
россия
брюссель
венгрия
в мире, россия, брюссель, венгрия, виктор орбан, сеймур херш, петер сийярто, евросоюз, генеральная прокуратура рф, министерство обороны сша, северный поток, северный поток — 2, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Брюссель, Венгрия, Виктор Орбан, Сеймур Херш, Петер Сийярто, Евросоюз, Генеральная прокуратура РФ, Министерство обороны США, Северный поток, Северный поток — 2, Санкции в отношении России
Орбан: виновником взрыва "Северного потока" и остановки "Дружбы" является Киев

© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 20 фев - РИА Новости. Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что у взрыва газопровода "Северный поток" и остановки нефтепровода "Дружба" один и тот же виновник - Украина, но Венгрия и Словакия, пострадавшие от прекращения поставок нефти из России, в отличие от Германии, не терпят и просят о помощи Брюссель.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил в среду, что Венгрия остановила поставки дизеля Украине до возобновления транзита нефти из РФ. По его словам, это сделано в ответ на шантаж Киева, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Инженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
ЕК заявила, что не будет торопить Украину с ремонтом "Дружбы"
Вчера, 15:11
"Что касается блокировки трубопровода "Дружба" и взрыва "Северного потока", то виновники одни и те же. Итак, "Дружба" была заблокирована теми, кто взорвал "Северный поток", то есть украинцами", - сказал Орбан на пресс-конференции по итогам заседания "Совета мира" в Вашингтоне. Трансляцию вел телеканал М1.
По его словам, Брюссель сейчас "не должен слушать сердце, которое принадлежит Украине", а выполнить свою задачу и защитить две страны ЕС - Венгрию и Словакию - от действий Киева.
"Я не виню Брюссель за его пассивность после взрыва на ветке "Северного потока", потому что там должна была быть страна-член, которая пострадала и просила о помощи. Но ее не было. Потому что немцы ничего не сказали. Германии надо было сказать: мы стали жертвами государственного террористического акта, они напали на нас. Мы просим Брюссель действовать в наших интересах. Но немцы ничего не сделали, поэтому я считаю, что Брюссель не виноват, это не их ответственность", - отметил Орбан.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Фицо заявил, что шокирован отсутствием информации по нефтепроводу "Дружба"
18 февраля, 17:13
 
В миреРоссияБрюссельВенгрияВиктор ОрбанСеймур ХершПетер СийяртоЕвросоюзГенеральная прокуратура РФМинистерство обороны СШАСеверный потокСеверный поток — 2Санкции в отношении России
 
 
