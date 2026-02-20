Орбан обвинил Киев в подрыве "Северного потока" и остановке "Дружбы"

БУДАПЕШТ, 20 фев - РИА Новости. Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что у взрыва газопровода "Северный поток" и остановки нефтепровода "Дружба" один и тот же виновник - Украина, но Венгрия и Словакия, пострадавшие от прекращения поставок нефти из России, в отличие от Германии, не терпят и просят о помощи Брюссель.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил в среду, что Венгрия остановила поставки дизеля Украине до возобновления транзита нефти из РФ. По его словам, это сделано в ответ на шантаж Киева, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
"Что касается блокировки трубопровода "Дружба" и взрыва "Северного потока", то виновники одни и те же. Итак, "Дружба" была заблокирована теми, кто взорвал "Северный поток", то есть украинцами", - сказал Орбан на пресс-конференции по итогам заседания "Совета мира" в Вашингтоне. Трансляцию вел телеканал М1.
"Я не виню Брюссель за его пассивность после взрыва на ветке "Северного потока", потому что там должна была быть страна-член, которая пострадала и просила о помощи. Но ее не было. Потому что немцы ничего не сказали. Германии надо было сказать: мы стали жертвами государственного террористического акта, они напали на нас. Мы просим Брюссель действовать в наших интересах. Но немцы ничего не сделали, поэтому я считаю, что Брюссель не виноват, это не их ответственность", - отметил Орбан.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.