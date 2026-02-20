Орбан обвинил Киев в подрыве "Северного потока" и остановке "Дружбы"

БУДАПЕШТ, 20 фев - РИА Новости. Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что у взрыва газопровода "Северный поток" и остановки нефтепровода "Дружба" один и тот же виновник - Украина, но Венгрия и Словакия, пострадавшие от прекращения поставок нефти из России, в отличие от Германии, не терпят и просят о помощи Брюссель.