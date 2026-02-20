Рейтинг@Mail.ru
Посол во Вьетнаме дал рекомендации российским туристам для посещения страны - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
07:39 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/vetnam-2075658284.html
Посол во Вьетнаме дал рекомендации российским туристам для посещения страны
Посол во Вьетнаме дал рекомендации российским туристам для посещения страны - РИА Новости, 20.02.2026
Посол во Вьетнаме дал рекомендации российским туристам для посещения страны
Гражданам России, отправляющимся во Вьетнам, рекомендуется своевременно проверить срок действия загранпаспорта, оформить медицинскую страховку и забронировать... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T07:39:00+03:00
2026-02-20T07:39:00+03:00
туризм
вьетнам
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924548677_0:295:2830:1887_1920x0_80_0_0_ef9e099ffbb767d47d0d2789a87a5c46.jpg
https://ria.ru/20260207/vetnam-2072860424.html
вьетнам
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924548677_178:0:2694:1887_1920x0_80_0_0_11e2242371e759e33451c75fcb8bf381.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вьетнам, россия
Туризм, Вьетнам, Россия
Посол во Вьетнаме дал рекомендации российским туристам для посещения страны

Посол Бездетко: выезжающим во Вьетнам россиянам надо проверить медстраховку

© iStock.com / SPmemoryВид на город Сапа на севере Вьетнама в провинции Лаокай
Вид на город Сапа на севере Вьетнама в провинции Лаокай - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© iStock.com / SPmemory
Вид на город Сапа на севере Вьетнама в провинции Лаокай. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Гражданам России, отправляющимся во Вьетнам, рекомендуется своевременно проверить срок действия загранпаспорта, оформить медицинскую страховку и забронировать гостиницу, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в республике Геннадий Бездетко.
"Хотел бы порекомендовать прибывающим во Вьетнам (россиянам - ред.) тщательно готовиться к поездке, своевременно проверить срок действия паспорта, озаботиться оформлением расширенной медицинской страховки, бронированием гостиницы", - сказал глава дипмиссии.
Он подчеркнул, что, будучи в республике, необходимо с уважением относиться к местным традициям и обычаям, которые нередко отличаются от русских, а также избегать нежелательных ситуаций, и "тогда отдых будет комфортным и оставит яркие и приятные впечатления".
Вид на остров Фукуоке - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Россияне стали ездить во Вьетнам в восемь раз чаще
7 февраля, 10:07
 
ТуризмВьетнамРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала