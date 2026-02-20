https://ria.ru/20260220/vetnam-2075658284.html
Посол во Вьетнаме дал рекомендации российским туристам для посещения страны
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Гражданам России, отправляющимся во Вьетнам, рекомендуется своевременно проверить срок действия загранпаспорта, оформить медицинскую страховку и забронировать гостиницу, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в республике Геннадий Бездетко.
"Хотел бы порекомендовать прибывающим во Вьетнам
(россиянам - ред.) тщательно готовиться к поездке, своевременно проверить срок действия паспорта, озаботиться оформлением расширенной медицинской страховки, бронированием гостиницы", - сказал глава дипмиссии.
Он подчеркнул, что, будучи в республике, необходимо с уважением относиться к местным традициям и обычаям, которые нередко отличаются от русских, а также избегать нежелательных ситуаций, и "тогда отдых будет комфортным и оставит яркие и приятные впечатления".