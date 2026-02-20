Рейтинг@Mail.ru
Украденные вещи из Гуляйполя продавали на Западной Украине - РИА Новости, 20.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:21 20.02.2026
Украденные вещи из Гуляйполя продавали на Западной Украине
Украденные вещи из Гуляйполя продавали на Западной Украине - РИА Новости, 20.02.2026
Украденные вещи из Гуляйполя продавали на Западной Украине
ВСУ вывозили имущество мирных жителей из Гуляйполя в Запорожской области и продавали в западных регионах Украины, рассказала РИА Новости беженка. РИА Новости, 20.02.2026
Украденные вещи из Гуляйполя продавали на Западной Украине

РИА Новости: украденные вещи из Гуляйполя продавали на Западной Украине

Гуляйполе Запорожской области
Гуляйполе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Студия Рогаткина
Перейти в медиабанк
Гуляйполе Запорожской области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. ВСУ вывозили имущество мирных жителей из Гуляйполя в Запорожской области и продавали в западных регионах Украины, рассказала РИА Новости беженка.
По ее словам, военнослужащие ВСУ занимались массовым мародерством, вынося из домов все, что представляло ценность.
"Где-то на Западной Украине, точно во Львове, в Тернополе, открывались магазины подержанной техники. И все туда отвозилось", - рассказала собеседница агентства.
Минобороны России 27 декабря сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Гуляйполе в Запорожской области.
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
