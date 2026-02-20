Рейтинг@Mail.ru
12:04 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/vertolet-2075719696.html
К поискам пропавших у берегов Крыма рыбаков привлекли вертолет
К поискам пропавших у берегов Крыма рыбаков привлекли вертолет
Вертолет привлечен в пятницу к поискам пропавших 12 февраля у берегов Крыма в Азовском море рыбаков, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T12:04:00+03:00
2026-02-20T12:04:00+03:00
происшествия, азовское море, россия, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Азовское море, Россия, Республика Крым, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
К поискам пропавших у берегов Крыма рыбаков привлекли вертолет

К поискам пропавших 8 дней назад у берегов Крыма рыбаков привлекли вертолет

Вертолет. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Вертолет привлечен в пятницу к поискам пропавших 12 февраля у берегов Крыма в Азовском море рыбаков, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по республике.
Два рыбака пропали в районе урочища Насыр Ленинского района в Азовском море 12 февраля. Идет поисково-спасательная операция. Рыбаки вышли в море в трехбалльный шторм. Поиски продолжаются восьмой день.
Вертолет Robinson - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Появились подробности о пассажирах вертолета, пропавшего в Амурской области
Вчера, 11:11
"Сегодня с 10.00 привлечён вертолёт Ми-8 МЧС России для проведения поисков с воздуха", - говорится в сообщении.
К поискам привлечены сотрудники ГИМС, специального морского отряда ГУМЧС России по республике Крым, аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас", МВД и другие службы взаимодействия. За время операции обследовано 442 километра береговой линии и 668 квадратных километров акватории Азовского моря.
Спасатели МЧС России эвакуируют рыбаков на Сахалине - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
На юге Сахалина спасли группу рыбаков с оторвавшейся льдины
17 февраля, 08:20
 
ПроисшествияАзовское мореРоссияРеспублика КрымМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
