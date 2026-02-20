https://ria.ru/20260220/vertolet-2075719696.html
К поискам пропавших у берегов Крыма рыбаков привлекли вертолет
К поискам пропавших у берегов Крыма рыбаков привлекли вертолет - РИА Новости, 20.02.2026
К поискам пропавших у берегов Крыма рыбаков привлекли вертолет
Вертолет привлечен в пятницу к поискам пропавших 12 февраля у берегов Крыма в Азовском море рыбаков, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T12:04:00+03:00
2026-02-20T12:04:00+03:00
2026-02-20T12:04:00+03:00
происшествия
азовское море
россия
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152642/68/1526426898_143:0:2500:1326_1920x0_80_0_0_ace41afca3163aceb419ea345e7affc8.jpg
https://ria.ru/20260220/priamurja-2075693464.html
https://ria.ru/20260217/sahalin-2074855008.html
азовское море
россия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152642/68/1526426898_672:0:2440:1326_1920x0_80_0_0_b6736526edc8307a36f9aa0eecce1836.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, азовское море, россия, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Азовское море, Россия, Республика Крым, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
К поискам пропавших у берегов Крыма рыбаков привлекли вертолет
К поискам пропавших 8 дней назад у берегов Крыма рыбаков привлекли вертолет