Пропавший в Приамурье вертолет принадлежит лесозаготовительным службам
20.02.2026
04:15 20.02.2026
Пропавший в Приамурье вертолет принадлежит лесозаготовительным службам
Пропавший с радаров в Приамурье вертолёт, на борту которого находились 4 человека, принадлежит лесозаготовительным службам, сообщили РИА Новости в Амурском... РИА Новости, 20.02.2026
благовещенск
2026
Новости
происшествия, благовещенск
Происшествия, Благовещенск
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 фев – РИА Новости. Пропавший с радаров в Приамурье вертолёт, на борту которого находились 4 человека, принадлежит лесозаготовительным службам, сообщили РИА Новости в Амурском центре гражданской защитой пожарной безопасности.
"Вертолёт принадлежит лесозаготовителям", - сообщил собеседник агентства.
По данным ГУМЧС региона, вертолёт пропал в Ромненском округе из лесозаготовительной деляны в районе населенного пункта Амаранка. По предварительным данным, на борту вертолета находились четыре человека. Оперативная группа и спасатели отправились для проведения поисковых работ из Благовещенска. Поисково-спасательный отряд состоит из 36 человек и 12 единиц техники, в том числе трех снегоходов и одного беспилотного летательного аппарата, добавили в ведомстве.
Поисково-спасательные работы в Азовском море - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Поиски пропавших у Крыма рыбаков пока не дали результатов, заявили в МЧС
© 2026 МИА «Россия сегодня»
