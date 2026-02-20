Пропавший в Приамурье вертолет принадлежит лесозаготовительным службам

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 фев – РИА Новости. Пропавший с радаров в Приамурье вертолёт, на борту которого находились 4 человека, принадлежит лесозаготовительным службам, сообщили РИА Новости в Амурском центре гражданской защитой пожарной безопасности.