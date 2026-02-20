https://ria.ru/20260220/vertolet-2075648518.html
Пропавший в Приамурье вертолет принадлежит лесозаготовительным службам
Пропавший с радаров в Приамурье вертолёт, на борту которого находились 4 человека, принадлежит лесозаготовительным службам, сообщили РИА Новости в Амурском... РИА Новости, 20.02.2026
происшествия
благовещенск
происшествия, благовещенск
