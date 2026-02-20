https://ria.ru/20260220/vengrija-2075877121.html
Венгрия попросила исключить некоторых россиян из списка санкций ЕС
Венгрия попросила исключить некоторых россиян из списка санкций ЕС - РИА Новости, 20.02.2026
Венгрия попросила исключить некоторых россиян из списка санкций ЕС
Венгрия просит исключить ряд россиян из обновленных санкционных списков ЕС, сообщает издание EUobserver со ссылкой на дипломата евроблока. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T20:26:00+03:00
2026-02-20T20:26:00+03:00
2026-02-20T21:26:00+03:00
в мире
венгрия
россия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750035003_0:120:3214:1928_1920x0_80_0_0_1f4d7f56c76d605aa29377ae1a544020.jpg
https://ria.ru/20260220/sanktsii-2075874005.html
венгрия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750035003_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_fde4c4fc9ed4c9eb74638fe364689086.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, россия, евросоюз
В мире, Венгрия, Россия, Евросоюз
Венгрия попросила исключить некоторых россиян из списка санкций ЕС
EUobserver: Венгрия попросила исключить некоторых россиян из новых санкций ЕС