Венгрия попросила исключить некоторых россиян из списка санкций ЕС
20:26 20.02.2026 (обновлено: 21:26 20.02.2026)
Венгрия попросила исключить некоторых россиян из списка санкций ЕС
Венгрия попросила исключить некоторых россиян из списка санкций ЕС
в мире
венгрия
россия
евросоюз
в мире, венгрия, россия, евросоюз
В мире, Венгрия, Россия, Евросоюз
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСветовая проекция флага Европейского союза
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Световая проекция флага Европейского союза. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Венгрия просит исключить ряд россиян из обновленных санкционных списков ЕС, сообщает издание EUobserver со ссылкой на дипломата евроблока.
"Будапешт уже попросил убрать имена некоторых россиян из проекта нового черного списка ЕС", - говорится в публикации.
О каких именно россиянах идет речь, не уточняется.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что постпреды ЕС после перерыва продолжат в пятницу согласование 20-го пакета санкций против РФ.
Прохожий на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Российская экономика не может обрушиться из-за санкций Запада, пишет RS
В миреВенгрияРоссияЕвросоюз
 
 
