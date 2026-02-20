Минэнерго Венгрии постановило использовать нефть из стратегических запасов

БУДАПЕШТ, 20 фев - РИА Новости. Минэнерго Венгрии постановило высвободить 250 тысяч тонн нефти из стратегических запасов на фоне прекращения поставок нефти по "Дружбе" из-за действий Киева, говорится в указе, опубликованном в официальном правительственном вестнике.