Минэнерго Венгрии постановило использовать нефть из стратегических запасов

БУДАПЕШТ, 20 фев - РИА Новости. Минэнерго Венгрии постановило высвободить 250 тысяч тонн нефти из стратегических запасов на фоне прекращения поставок нефти по "Дружбе" из-за действий Киева, говорится в указе, опубликованном в официальном правительственном вестнике.
"В целях обеспечения бесперебойной поставки жидкого моторного топлива надлежащего качества и количества в Венгрию, Венгерская ассоциация по созданию запасов углеводородов должна высвободить 250 тысяч тонн сырой нефти из стратегического запаса сырой нефти", - говорится в тексте указа.
Отмечается, что венгерская нефтегазовая компания MOL, получающая приоритетный доступ к запасам, обязана восстановить высвобожденное количество нефти до 24 августа.
Как отмечает издание 24.hu, речь идет о 40% всех венгерских стратегических запасов нефти.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в среду, что Венгрия остановила поставки дизеля Украине до возобновления транзита нефти из РФ. По его словам, это сделано в ответ на шантаж Киева, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.