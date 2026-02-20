Рейтинг@Mail.ru
Минэнерго Венгрии постановило использовать нефть из стратегических запасов - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 20.02.2026 (обновлено: 10:54 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/vengrija-2075679270.html
Минэнерго Венгрии постановило использовать нефть из стратегических запасов
Минэнерго Венгрии постановило использовать нефть из стратегических запасов - РИА Новости, 20.02.2026
Минэнерго Венгрии постановило использовать нефть из стратегических запасов
Минэнерго Венгрии постановило высвободить 250 тысяч тонн нефти из стратегических запасов на фоне прекращения поставок нефти по "Дружбе" из-за действий Киева,... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T10:23:00+03:00
2026-02-20T10:54:00+03:00
в мире
венгрия
киев
украина
петер сийярто
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102173/67/1021736707_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_4dc2e13035540bd80fc4242eac9f40a5.jpg
https://ria.ru/20260215/siyyarto-2074560546.html
венгрия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102173/67/1021736707_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_77c26e37611c9cead0340b916d343300.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, киев, украина, петер сийярто, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
В мире, Венгрия, Киев, Украина, Петер Сийярто, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Минэнерго Венгрии постановило использовать нефть из стратегических запасов

Венгрия высвободит 250 тыс тонн нефти из стратегических запасов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка на месторождении нефти
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 20 фев - РИА Новости. Минэнерго Венгрии постановило высвободить 250 тысяч тонн нефти из стратегических запасов на фоне прекращения поставок нефти по "Дружбе" из-за действий Киева, говорится в указе, опубликованном в официальном правительственном вестнике.
"В целях обеспечения бесперебойной поставки жидкого моторного топлива надлежащего качества и количества в Венгрию, Венгерская ассоциация по созданию запасов углеводородов должна высвободить 250 тысяч тонн сырой нефти из стратегического запаса сырой нефти", - говорится в тексте указа.
Отмечается, что венгерская нефтегазовая компания MOL, получающая приоритетный доступ к запасам, обязана восстановить высвобожденное количество нефти до 24 августа.
Как отмечает издание 24.hu, речь идет о 40% всех венгерских стратегических запасов нефти.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в среду, что Венгрия остановила поставки дизеля Украине до возобновления транзита нефти из РФ. По его словам, это сделано в ответ на шантаж Киева, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Рабочие на нефтепроводе Дружба - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит российской нефти
15 февраля, 21:02
 
В миреВенгрияКиевУкраинаПетер СийяртоМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала