Посольство Азербайджана в США рассказало о попытке атаковать машину Алиева
Посольство Азербайджана в США рассказало о попытке атаковать машину Алиева - РИА Новости, 20.02.2026
Посольство Азербайджана в США рассказало о попытке атаковать машину Алиева
Группа протестующих в Вашингтоне попыталась атаковать автомобиль азербайджанского президента Ильхама Алиева, прибывшего в четверг в Соединенные Штаты на... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T18:50:00+03:00
2026-02-20T18:50:00+03:00
2026-02-20T18:50:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
сша
азербайджан
ильхам алиев
дональд трамп
вашингтон (штат)
сша
азербайджан
Новости
ru-RU
в мире, вашингтон (штат), сша, азербайджан, ильхам алиев, дональд трамп
В мире, Вашингтон (штат), США, Азербайджан, Ильхам Алиев, Дональд Трамп
Посольство Азербайджана в США рассказало о попытке атаковать машину Алиева
Посольство Азербайджана: в США протестующие попытались атаковать машину Алиева
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Группа протестующих в Вашингтоне попыталась атаковать автомобиль азербайджанского президента Ильхама Алиева, прибывшего в четверг в Соединенные Штаты на заседание "Совета мира", сообщили в посольстве Азербайджана в США.
Ранее Алиев
по приглашению президента США Дональда Трампа
прибыл в Вашингтон
для участия в первом заседании "Совета мира". По данным посольства, группа протестующих 19 февраля "совершила провокационные действия" возле отеля Waldorf Astoria, в котором остановился азербайджанский президент.
"Когда президентский кортеж приблизился к отелю, протестующие пытались силой проникнуть в охраняемую зону и совершили агрессивные действия в отношении президентского автомобиля. Эта группа также использовала оскорбительные выражения в адрес руководства Азербайджана", - говорится в заявлении на сайте
посольства.
Согласно заявлению, охрана президента применила необходимые меры безопасности по отношению к протестующим, так как любая попытка препятствовать или физически вмешиваться в работу охраняемого автомобиля, перевозящего главу государства, представляет собой серьезную угрозу безопасности.
"Мы решительно отвергаем любые попытки исказить и распространять обвинения в отношении мер безопасности, принятых в ответ на действия, направленные против лидера страны и охраняемого кортежа", - говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп собрал в четверг в Вашингтоне на первое заседание учрежденного им "Совета мира" по Газе глав и представителей более 40 стран.