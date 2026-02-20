Посольство Азербайджана в США рассказало о попытке атаковать машину Алиева

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Группа протестующих в Вашингтоне попыталась атаковать автомобиль азербайджанского президента Ильхама Алиева, прибывшего в четверг в Соединенные Штаты на заседание "Совета мира", сообщили в посольстве Азербайджана в США.

Ранее Алиев по приглашению президента США Дональда Трампа прибыл в Вашингтон для участия в первом заседании "Совета мира". По данным посольства, группа протестующих 19 февраля "совершила провокационные действия" возле отеля Waldorf Astoria, в котором остановился азербайджанский президент.

"Когда президентский кортеж приблизился к отелю, протестующие пытались силой проникнуть в охраняемую зону и совершили агрессивные действия в отношении президентского автомобиля. Эта группа также использовала оскорбительные выражения в адрес руководства Азербайджана", - говорится в заявлении на сайте посольства.

Согласно заявлению, охрана президента применила необходимые меры безопасности по отношению к протестующим, так как любая попытка препятствовать или физически вмешиваться в работу охраняемого автомобиля, перевозящего главу государства, представляет собой серьезную угрозу безопасности.

"Мы решительно отвергаем любые попытки исказить и распространять обвинения в отношении мер безопасности, принятых в ответ на действия, направленные против лидера страны и охраняемого кортежа", - говорится в сообщении.