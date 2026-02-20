https://ria.ru/20260220/valaam-2075801213.html
Мать найденной на Валааме послушницы рассказала, где нашли тело дочери
Татьяна Устьянцева, мать найденной на Валааме в Карелии послушницы Натальи Простаковой, рассказала РИА Новости, что тело дочери нашли на земле. РИА Новости, 20.02.2026
Мать найденной на Валааме послушницы рассказала, что тело дочери нашли на земле