Рейтинг@Mail.ru
Мать найденной на Валааме послушницы рассказала, где нашли тело дочери - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 20.02.2026 (обновлено: 20:33 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/valaam-2075801213.html
Мать найденной на Валааме послушницы рассказала, где нашли тело дочери
Мать найденной на Валааме послушницы рассказала, где нашли тело дочери - РИА Новости, 20.02.2026
Мать найденной на Валааме послушницы рассказала, где нашли тело дочери
Татьяна Устьянцева, мать найденной на Валааме в Карелии послушницы Натальи Простаковой, рассказала РИА Новости, что тело дочери нашли на земле. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T16:01:00+03:00
2026-02-20T20:33:00+03:00
происшествия
валаам
республика карелия
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072562887_0:0:1038:584_1920x0_80_0_0_f0086c4cda7ee717bdb325dec1810c4d.jpg
https://ria.ru/20260219/valaam-2075606674.html
валаам
республика карелия
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072562887_130:0:909:584_1920x0_80_0_0_a2457340669d0041c89bcf18b75bf9b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, валаам, республика карелия, свердловская область
Происшествия, Валаам, Республика Карелия, Свердловская область
Мать найденной на Валааме послушницы рассказала, где нашли тело дочери

Мать найденной на Валааме послушницы рассказала, что тело дочери нашли на земле

© Фото : ЛизаАлертНаталья Простакова
Наталья Простакова - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : ЛизаАлерт
Наталья Простакова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев — РИА Новости. Татьяна Устьянцева, мать найденной на Валааме в Карелии послушницы Натальи Простаковой, рассказала РИА Новости, что тело дочери нашли на земле.
"Следственный комитет мне не звонил, нашли ее на земле. <...> Я думала, что она вообще утонула, у меня такие мысли были", — сказала собеседница агентства.
Уроженка Свердловской области Наталья Простакова, находясь в поселке Валаам, после вечерней службы 2 февраля ушла в неизвестном направлении. Женщина приехала в Валаамский монастырь на послушание. В ее поисках были задействованы 150-200 человек, включая правоохранителей. В четверг в пресс-службе карельского отделения поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" РИА Новости сообщили, что Простакова найдена мертвой.
Вид на Ладожское озеро из бухты острова Валаам - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Монахи рассказали о состоянии пропавшей на Валааме послушницы
19 февраля, 20:41
 
ПроисшествияВалаамРеспублика КарелияСвердловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала