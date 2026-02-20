Мать найденной на Валааме послушницы рассказала, где нашли тело дочери

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев — РИА Новости. Татьяна Устьянцева, мать найденной на Валааме в Карелии послушницы Натальи Простаковой, рассказала РИА Новости, что тело дочери нашли на земле.

"Следственный комитет мне не звонил, нашли ее на земле. <...> Я думала, что она вообще утонула, у меня такие мысли были", — сказала собеседница агентства.