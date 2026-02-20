https://ria.ru/20260220/uscherb-2075637336.html
В МИД назвали ущерб ЕС от антироссийских санкций
В МИД назвали ущерб ЕС от антироссийских санкций - РИА Новости, 20.02.2026
В МИД назвали ущерб ЕС от антироссийских санкций
Ущерб Евросоюзу от антироссийских санкций составляет от 1,5 до 2 триллионов евро, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T00:55:00+03:00
2026-02-20T00:55:00+03:00
2026-02-20T00:55:00+03:00
россия
александр грушко
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755614919_0:78:3265:1915_1920x0_80_0_0_ca517aa9315a1a252b62dea1a7ba6d01.jpg
https://ria.ru/20260218/sanktsii-2075104369.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755614919_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_e81d1f6e4a7c090d274dd6fbd4073995.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр грушко, евросоюз
Россия, Александр Грушко, Евросоюз
В МИД назвали ущерб ЕС от антироссийских санкций
Грушко: ущерб ЕС от антироссийских санкций составляет до двух триллионов евро