В МИД назвали ущерб ЕС от антироссийских санкций - РИА Новости, 20.02.2026
00:55 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/uscherb-2075637336.html
В МИД назвали ущерб ЕС от антироссийских санкций
Ущерб Евросоюзу от антироссийских санкций составляет от 1,5 до 2 триллионов евро, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Новости
россия, александр грушко, евросоюз
Россия, Александр Грушко, Евросоюз
В МИД назвали ущерб ЕС от антироссийских санкций

Грушко: ущерб ЕС от антироссийских санкций составляет до двух триллионов евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Ущерб Евросоюзу от антироссийских санкций составляет от 1,5 до 2 триллионов евро, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Если мы посмотрим на сумму прямых потерь, а также на упущенную выгоду, то, на мой взгляд, наиболее близкая к реалистичной цифра - от 1,5 триллионов до 2 триллионов евро", - сказал Грушко газете "Известия".
Замминистра отметил, что в 2013 году объем торговли России и Евросоюза составлял примерно 420 миллиардов долларов, в этом году он может снизиться до 20 миллиардов долларов, но учитывая, что ЕС намерен полностью запретить поставки топлива из РФ, включая газ, эта цифра будет стремиться к нулю.
Россия Александр Грушко Евросоюз
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
