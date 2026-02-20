https://ria.ru/20260220/uran-2075786337.html
США не просили Тегеран отказаться от обогащения урана, заявили в МИД Ирана
Соединенные Штаты не просили Иран отказаться от обогащения урана на постоянной основе, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи. РИА Новости, 20.02.2026
в мире
вашингтон (штат)
тегеран (город)
иран
вашингтон (штат)
тегеран (город)
иран
