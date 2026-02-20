Рейтинг@Mail.ru
Украина вновь перенесла срок возобновления поставок нефти в Словакию
19:21 20.02.2026
Украина вновь перенесла срок возобновления поставок нефти в Словакию
Украина вновь перенесла срок возобновления поставок нефти в Словакию
Украина без объяснений вновь перенесла срок возобновления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию, сообщил словацкий телеканал ТА3. РИА Новости, 20.02.2026
в мире, словакия, украина, киев, роберт фицо
В мире, Словакия, Украина, Киев, Роберт Фицо
Украина вновь перенесла срок возобновления поставок нефти в Словакию

TA3: Киев вновь без объяснений отложил возобновление поставок нефти в Словакию

© AP Photo / BELA SZANDELSZKYПодстанция нефтепровода "Дружба"
Подстанция нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / BELA SZANDELSZKY
Подстанция нефтепровода "Дружба". Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 20 фев - РИА Новости. Украина без объяснений вновь перенесла срок возобновления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию, сообщил словацкий телеканал ТА3.
Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Накануне, 19 февраля, министерство сообщило, что Киев пообещал пустить нефть по "Дружбе" 21 февраля.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Фицо пообещал, что Словакия ответит на политическую игру Киева с нефтью
Вчера, 16:03
«
"Украинская сторона сообщила об очередном переносе срока восстановления транзита нефти в Словакию, на этот раз - на 24 февраля. Причины отсрочки они не объяснили", - говорится в сюжете телеканала в пятницу.
Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти.
Премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что Slovnaft в текущих условиях прекращает экспорт нефтепродуктов, в том числе и дизтоплива на Украину, и все производство будет ориентировано только на словацкий рынок. Он также пригрозил Украине остановить поставки электроэнергии, заявив, что шокирован отсутствием информации от украинской стороны о ситуации с "Дружбой".
Головное сооружение нефтепровода Дружба на нулевом километре у города Альметьевска - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию приостановились
18 августа 2025, 16:02
 
В миреСловакияУкраинаКиевРоберт Фицо
 
 
