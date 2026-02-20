На Украине выявили крупномасштабную схему хищения средств из госрезерва

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Масштабная схема хищения средств из государственного резерва выявлена на Украине, бюджету страны нанесен ущерб на 831 тысячу долларов, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
"Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали крупномасштабную схему хищения средств в системе Государственного агентства по управлению резервами Украины. В результате совместных мероприятий в Киевской области был задержан бывший исполняющий обязанности генерального директора комбината Госрезерва и пять его сообщников, которые подозреваются в присвоении 36 миллионов бюджетных гривен (831 тысяча долларов - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
По данным следствия, злоумышленники зарабатывали на незаконной сдаче в аренду складов государственного предприятия. Фигуранты ежемесячно получали нелегальный доход в размере от 23 до 92 тысяч долларов, который направляли на приобретение элитной недвижимости и автомобилей премиум-класса.
Всем шести задержанным предъявлены подозрения по статьям о создании преступной организации и присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.
