Рейтинг@Mail.ru
На Украине выявили крупномасштабную схему хищения средств из госрезерва - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/ukraina-2075821395.html
На Украине выявили крупномасштабную схему хищения средств из госрезерва
На Украине выявили крупномасштабную схему хищения средств из госрезерва - РИА Новости, 20.02.2026
На Украине выявили крупномасштабную схему хищения средств из госрезерва
Масштабная схема хищения средств из государственного резерва выявлена на Украине, бюджету страны нанесен ущерб на 831 тысячу долларов, сообщила Служба... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T17:20:00+03:00
2026-02-20T17:20:00+03:00
в мире
украина
киевская область
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/34/1441233489_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_166a699ea914a33ba3c817840b24e0f9.jpg
https://ria.ru/20260217/ukraina-2075056638.html
https://ria.ru/20251218/svr-2062858648.html
украина
киевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/34/1441233489_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e4e85b7c8853860abfdc04e567235436.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киевская область, служба безопасности украины
В мире, Украина, Киевская область, Служба безопасности Украины
На Украине выявили крупномасштабную схему хищения средств из госрезерва

На Украине СБУ выявила схему хищения средств из госрезерва на 831 тыс долларов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники Украинской полиции в Киеве
Сотрудники Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудники Украинской полиции в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Масштабная схема хищения средств из государственного резерва выявлена на Украине, бюджету страны нанесен ущерб на 831 тысячу долларов, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
"Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали крупномасштабную схему хищения средств в системе Государственного агентства по управлению резервами Украины. В результате совместных мероприятий в Киевской области был задержан бывший исполняющий обязанности генерального директора комбината Госрезерва и пять его сообщников, которые подозреваются в присвоении 36 миллионов бюджетных гривен (831 тысяча долларов - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Герман Галущенко в суде - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
На Украине арестовали экс-министра энергетики по делу о коррупции
17 февраля, 20:25
По данным следствия, злоумышленники зарабатывали на незаконной сдаче в аренду складов государственного предприятия. Фигуранты ежемесячно получали нелегальный доход в размере от 23 до 92 тысяч долларов, который направляли на приобретение элитной недвижимости и автомобилей премиум-класса.
Всем шести задержанным предъявлены подозрения по статьям о создании преступной организации и присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Коррупционный скандал на Украине уронил боевой дух ВСУ, узнала СВР
18 декабря 2025, 11:15
 
В миреУкраинаКиевская областьСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала