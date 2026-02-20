На Украине выявили крупномасштабную схему хищения средств из госрезерва

По данным следствия, злоумышленники зарабатывали на незаконной сдаче в аренду складов государственного предприятия. Фигуранты ежемесячно получали нелегальный доход в размере от 23 до 92 тысяч долларов, который направляли на приобретение элитной недвижимости и автомобилей премиум-класса.