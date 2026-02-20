На Украине таксисты помогают военкоматам ловить уклонистов, пишут СМИ

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Водители такси на Украине начали сотрудничать с военкоматами и помогать их сотрудникам проводить насильственную мобилизацию, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В некоторых случаях микроавтобус военкомата может приехать вместо заказанного такси, а иногда завести на точку, где пассажира уже будет ждать ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
