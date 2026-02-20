На Украине таксисты помогают военкоматам ловить уклонистов, пишут СМИ

«

"В некоторых случаях микроавтобус военкомата может приехать вместо заказанного такси, а иногда завести на точку, где пассажира уже будет ждать ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.