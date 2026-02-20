Украина представила странам Европейской пятерки оборонный план

Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Архивное фото

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Украина представила в пятницу странам Европейской пятерки (Германия, Великобритания, Франция, Италия и Польша) некий оборонный план, который требует поддержки НАТО, заявила на пресс-конференции в Кракове замгенсека альянса Радмила Шекеринская.

"Мы услышали сегодня от украинского министра обороны, что у Украины есть очень четкий план по обороноспособности Украины, и наша роль заключается в том, чтобы поддержать эти усилия", - сказала она по итогам заседания министров.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.