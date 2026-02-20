Рейтинг@Mail.ru
Украина представила странам Европейской пятерки оборонный план
16:56 20.02.2026 (обновлено: 16:57 20.02.2026)
Украина представила странам Европейской пятерки оборонный план
в мире, украина, россия, германия, сергей лавров, марк рютте, нато
В мире, Украина, Россия, Германия, Сергей Лавров, Марк Рютте, НАТО
Украина представила странам Европейской пятерки оборонный план

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Украина представила в пятницу странам Европейской пятерки (Германия, Великобритания, Франция, Италия и Польша) некий оборонный план, который требует поддержки НАТО, заявила на пресс-конференции в Кракове замгенсека альянса Радмила Шекеринская.
"Мы услышали сегодня от украинского министра обороны, что у Украины есть очень четкий план по обороноспособности Украины, и наша роль заключается в том, чтобы поддержать эти усилия", - сказала она по итогам заседания министров.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте, выступая на одном из международных форумов, неожиданно сменил риторику, заявив, что поддержка Киева со стороны стран НАТО жизненно необходима для "выживания" Украины, тогда как ранее он говорил о необходимости обеспечить "украинскую победу" в конфликте.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В НАТО прокомментировали учения у границ России
