15:16 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/ukraina-2075784405.html
Степашин оценил ход переговоров по Украине
Переговоры по урегулированию украинского конфликта идут очень тяжело, но продолжаются, заявил РИА Новости бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T15:16:00+03:00
2026-02-20T15:16:00+03:00
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Переговоры по урегулированию украинского конфликта идут очень тяжело, но продолжаются, заявил РИА Новости бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.
"(Помощник президента РФ) Владимир Мединский после переговоров сказал конкретно: они идут очень тяжело. Я с ним полностью согласен: переговоры действительно идут очень тяжело, но продолжаются", - сказал он.
В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Украинская делегация покидает отель Интерконтиненталь в Женеве после окончания переговоров представителей России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Российский посол объяснил выбор Женевы местом переговоров по Украине
