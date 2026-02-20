https://ria.ru/20260220/ukraina-2075784405.html
Степашин оценил ход переговоров по Украине
Степашин оценил ход переговоров по Украине - РИА Новости, 20.02.2026
Степашин оценил ход переговоров по Украине
Переговоры по урегулированию украинского конфликта идут очень тяжело, но продолжаются, заявил РИА Новости бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T15:16:00+03:00
2026-02-20T15:16:00+03:00
2026-02-20T15:16:00+03:00
россия
женева (город)
москва
владимир мединский
сергей степашин
переговоры по украине в женеве — 2026
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017768208_0:150:3029:1854_1920x0_80_0_0_efb1ef6f249ca6048e96359e5758d122.jpg
https://ria.ru/20260220/zheneva-2075777693.html
россия
женева (город)
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017768208_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2eb4604c1069fbfa288fff1ed5a43a95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, женева (город), москва, владимир мединский, сергей степашин, переговоры по украине в женеве — 2026, в мире, украина
Россия, Женева (город), Москва, Владимир Мединский, Сергей Степашин, Переговоры по Украине в Женеве — 2026, В мире, Украина
Степашин оценил ход переговоров по Украине
Степашин: переговоры по Украине идут очень тяжело, но продолжаются