В ООН заявили о резком сокращении гуманитарной поддержки Украины

20.02.2026
ЖЕНЕВА, 20 фев – РИА Новости. План гуманитарной помощи Украине на 2026 год профинансирован лишь на 14%, сообщила глава пресс-службы ООН в Женеве Алессандра Велуччи.
"План гуманитарной помощи Украине
на 2026 год, который ставит целью собрать 2,3 млрд долларов для помощи 4,12 миллионам человек, по состоянию на 19 февраля профинансирован лишь на 14%", - сообщила она на брифинге в Женеве
.
Представитель ООН
-Женщины на Украине Сабина Фрайзер Гюнес, в свою очередь, заявила, что гуманитарные организации "находятся на грани коллапса" из-за серьезных сокращений финансирования.
"Каждая третья организация заявила, что будет вынуждена закрыться через 6 месяцев без дополнительного финансирования… Из-за сокращения финансирования в 2025 и 2026 годах ожидается, что гуманитарные организации на Украине потеряют по меньшей мере 53,9 млн долларов к концу года", - отметила она на брифинге в Женеве.
Она указала также на кризис с набором персонала: 570 человек сократили в 2025, еще до 340 планируют сократить в 2026, что, по ее словам, "существенно ограничит деятельность организаций".
Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) понизило объем запрашиваемого финансирования помощи Киеву
на 2026 год после того, как гуманитарный план на 2025 год для Украины был профинансирован менее чем на половину.
Так, ООН понизила объем запрашиваемого финансирования помощи Украине с $2,6 млрд до $2,3 млрд из которых $2,1 млрд - приоритетное финансирование. Согласно УКГВ, "это отражает рационализированный ответ, основанный на реализме и серьезности потребностей".
В 2022 Украина через гумпрограммы ООН получила $4,5 млрд, в 2023 - $3,6 млрд, в 2024 - почти $2,7, а в 2025 объем помощи составил $1,4 млрд, следует из статистики на сайте УКГВ.