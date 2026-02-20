Рейтинг@Mail.ru
В ООН заявили о резком сокращении гуманитарной поддержки Украины - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/ukraina-2075761949.html
В ООН заявили о резком сокращении гуманитарной поддержки Украины
В ООН заявили о резком сокращении гуманитарной поддержки Украины - РИА Новости, 20.02.2026
В ООН заявили о резком сокращении гуманитарной поддержки Украины
План гуманитарной помощи Украине на 2026 год профинансирован лишь на 14%, сообщила глава пресс-службы ООН в Женеве Алессандра Велуччи. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T14:05:00+03:00
2026-02-20T14:05:00+03:00
в мире
украина
женева (город)
киев
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg
https://ria.ru/20260220/evrosojuz-2075755874.html
https://ria.ru/20260220/peregovory-2075737662.html
https://ria.ru/20250822/ukraina-2037020440.html
украина
женева (город)
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_57ac6b9f5fd66e6e8918de2fc4fdafea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, женева (город), киев, оон
В мире, Украина, Женева (город), Киев, ООН
В ООН заявили о резком сокращении гуманитарной поддержки Украины

ООН: план помощи Украине на 2026 год профинансирован лишь на 14%

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 20 фев – РИА Новости. План гуманитарной помощи Украине на 2026 год профинансирован лишь на 14%, сообщила глава пресс-службы ООН в Женеве Алессандра Велуччи.
"План гуманитарной помощи Украине на 2026 год, который ставит целью собрать 2,3 млрд долларов для помощи 4,12 миллионам человек, по состоянию на 19 февраля профинансирован лишь на 14%", - сообщила она на брифинге в Женеве.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Никто не хочет видеть Украину в Евросоюзе, считает политолог
Вчера, 13:41
Представитель ООН-Женщины на Украине Сабина Фрайзер Гюнес, в свою очередь, заявила, что гуманитарные организации "находятся на грани коллапса" из-за серьезных сокращений финансирования.
"Каждая третья организация заявила, что будет вынуждена закрыться через 6 месяцев без дополнительного финансирования… Из-за сокращения финансирования в 2025 и 2026 годах ожидается, что гуманитарные организации на Украине потеряют по меньшей мере 53,9 млн долларов к концу года", - отметила она на брифинге в Женеве.
Она указала также на кризис с набором персонала: 570 человек сократили в 2025, еще до 340 планируют сократить в 2026, что, по ее словам, "существенно ограничит деятельность организаций".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В Кремле не подтвердили информацию о следующих переговорах по Украине
Вчера, 12:52
Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) понизило объем запрашиваемого финансирования помощи Киеву на 2026 год после того, как гуманитарный план на 2025 год для Украины был профинансирован менее чем на половину.
Так, ООН понизила объем запрашиваемого финансирования помощи Украине с $2,6 млрд до $2,3 млрд из которых $2,1 млрд - приоритетное финансирование. Согласно УКГВ, "это отражает рационализированный ответ, основанный на реализме и серьезности потребностей".
В 2022 Украина через гумпрограммы ООН получила $4,5 млрд, в 2023 - $3,6 млрд, в 2024 - почти $2,7, а в 2025 объем помощи составил $1,4 млрд, следует из статистики на сайте УКГВ.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
В ЕК подсчитали общую сумму выделенной ЕС помощи Киеву с февраля 2022 года
22 августа 2025, 16:44
 
В миреУкраинаЖенева (город)КиевООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала