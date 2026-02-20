Рейтинг@Mail.ru
12:30 20.02.2026
В четырех областях Украины частично пропал свет
в мире
украина
николаевская область
денис шмыгаль
укрэнерго
вооруженные силы украины
дтэк
в мире, украина, николаевская область, денис шмыгаль, укрэнерго, вооруженные силы украины, дтэк
В мире, Украина, Николаевская область, Денис Шмыгаль, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины, ДТЭК
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Часть потребителей в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях остались без электроснабжения после взрывов, сообщили в пятницу в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Есть обесточенные потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, (подконтрольной ВСУ части – ред.) Запорожской и в Николаевской областях. Везде, где это сейчас позволяет ситуация безопасности, уже осуществляются аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
По данным "Укрэнерго", кроме того, из–за неблагоприятных погодных условий обесточены 40 населенных пунктов на Украине.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
Дарницкая ТЭЦ в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
На Дарницкой ТЭЦ в Киеве появились сосульки длиной более восьми метров
9 февраля, 17:37
 
В миреУкраинаНиколаевская областьДенис ШмыгальУкрэнергоВооруженные силы УкраиныДТЭК
 
 
