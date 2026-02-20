https://ria.ru/20260220/ukraina-2075651804.html
Мужчины из больших городов Украины прятались от ТЦК в Гуляйполе
Мужчины из больших городов Украины прятались от ТЦК в Гуляйполе - РИА Новости, 20.02.2026
Мужчины из больших городов Украины прятались от ТЦК в Гуляйполе
Украинские мужчины переезжали из крупных городов в Гуляйполе в Запорожской области, пытаясь избежать насильственной мобилизации, рассказала РИА Новости беженка. РИА Новости, 20.02.2026
