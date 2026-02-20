Рейтинг@Mail.ru
Мужчины из больших городов Украины прятались от ТЦК в Гуляйполе - РИА Новости, 20.02.2026
05:40 20.02.2026
Мужчины из больших городов Украины прятались от ТЦК в Гуляйполе
Мужчины из больших городов Украины прятались от ТЦК в Гуляйполе
Украинские мужчины переезжали из крупных городов в Гуляйполе в Запорожской области, пытаясь избежать насильственной мобилизации, рассказала РИА Новости беженка. РИА Новости, 20.02.2026
© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата в Одессе
Сотрудник военкомата в Одессе . Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские мужчины переезжали из крупных городов в Гуляйполе в Запорожской области, пытаясь избежать насильственной мобилизации, рассказала РИА Новости беженка.
По её словам, представители военкоматов регулярно приезжали в город и в течение двух недель проводили рейды, после чего уезжали на три-четыре месяца. При этом мужчин забирали вне зависимости от состояния здоровья. Во время одного из таких рейдов сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы) мобилизовали 15 человек.
"К нам стали приезжать парни с других регионов сюда. В более маленьком городе можно где-то спрятаться, прятались здесь у нас парни", - добавила беженка.
Минобороны РФ 27 декабря 2025 года сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Гуляйполе в Запорожской области.
Украденные вещи из Гуляйполя продавали на Западной Украине
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
