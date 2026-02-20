Рейтинг@Mail.ru
"Уже решены": Мелони сделала дерзкое заявление о территориях России
03:50 20.02.2026
"Уже решены": Мелони сделала дерзкое заявление о территориях России
Москва и Киев далеки от решения территориального вопроса в украинском конфликте, заявила в интервью Sky tg24 премьер-министр Италии Джорджа Мелони. РИА Новости, 20.02.2026
Мелони: до решения территориального вопроса по Украине еще далеко

Джорджа Мелони
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Москва и Киев далеки от решения территориального вопроса в украинском конфликте, заявила в интервью Sky tg24 премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
"Мы очень далеки от основного вопроса, который заключается в территориях, где Россия продолжает предъявлять претензии", — сказала она.
Делегация России на переговорах в Женеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
На Западе рассказали, как Мединский напугал Зеленского
02:05
Мелони назвала "необоснованными" требования Москвы к Киеву относительно вывода войск с освобожденных ВС России территорий в рамках урегулирования украинского конфликта. При этом политик упомянула некий мирный план, в который входит территориальный аспект, но не уточнила, о чем идет речь.
"Есть мирный план, в котором многие вопросы на бумаге уже решены", — добавила она.
Президент Владимир Путин не раз заявлял, что России призывала Украину предоставить жителям Донбасса законное право на самоопределение, но Киев предпочел начать войну. Он также отмечал, что заинтересованность Москвы в выводе украинских формирований с занимаемых ими территорий сводится к нулю на фоне темпов наступления российской армии.
Глава МИД Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, ранее заявил, что в соответствии с конституцией России Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями, субъектами страны.
Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В Индии выступили с предупреждением из-за переговоров по Украине
01:23
 
