МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Москва и Киев далеки от решения территориального вопроса в украинском конфликте, заявила в интервью Sky tg24 премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
"Мы очень далеки от основного вопроса, который заключается в территориях, где Россия продолжает предъявлять претензии", — сказала она.
"Есть мирный план, в котором многие вопросы на бумаге уже решены", — добавила она.
Президент Владимир Путин не раз заявлял, что России призывала Украину предоставить жителям Донбасса законное право на самоопределение, но Киев предпочел начать войну. Он также отмечал, что заинтересованность Москвы в выводе украинских формирований с занимаемых ими территорий сводится к нулю на фоне темпов наступления российской армии.
Глава МИД Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, ранее заявил, что в соответствии с конституцией России Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями, субъектами страны.