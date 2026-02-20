https://ria.ru/20260220/udary-2075632853.html
Возможности Киева оснащать ВСУ вооружением снизились, отметили в Генштабе
Возможности Киева оснащать ВСУ вооружением снизились, отметили в Генштабе
Российские удары возмездия значительно снизили возможности оборонной промышленности киевского режима по производству и оснащению ВСУ вооружением и военной... РИА Новости, 20.02.2026
Возможности Киева оснащать ВСУ вооружением снизились, отметили в Генштабе
Рудской: удары РФ снизили возможности Киева по оснащению ВСУ вооружениями