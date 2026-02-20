Рейтинг@Mail.ru
Возможности Киева оснащать ВСУ вооружением снизились, отметили в Генштабе - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:12 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/udary-2075632853.html
Возможности Киева оснащать ВСУ вооружением снизились, отметили в Генштабе
Возможности Киева оснащать ВСУ вооружением снизились, отметили в Генштабе - РИА Новости, 20.02.2026
Возможности Киева оснащать ВСУ вооружением снизились, отметили в Генштабе
Российские удары возмездия значительно снизили возможности оборонной промышленности киевского режима по производству и оснащению ВСУ вооружением и военной... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T00:12:00+03:00
2026-02-20T00:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
украина
сергей рудской
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
красная звезда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243093_0:88:3330:1961_1920x0_80_0_0_d2ede63446187988945ab1fbb6443ff2.jpg
https://ria.ru/20260220/potentsial-2075631122.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243093_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_95438cacdb6e2aa07cc4909979d5b0db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, киев, украина, сергей рудской, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, красная звезда
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Украина, Сергей Рудской, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Красная звезда
Возможности Киева оснащать ВСУ вооружением снизились, отметили в Генштабе

Рудской: удары РФ снизили возможности Киева по оснащению ВСУ вооружениями

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские удары возмездия значительно снизили возможности оборонной промышленности киевского режима по производству и оснащению ВСУ вооружением и военной техникой, заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба – первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
В 2025 году выросла интенсивность ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины и связанной с ними энергетической инфраструктуре, сказал Рудской в интервью газете "Красная звезда".
"Это привело к значительному снижению возможности оборонной промышленности киевского режима по производству и оснащению ВСУ вооружением и военной техникой", - подчеркнул он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В Генштабе ВС России отметили снижение потенциала ВСУ
00:02
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКиевУкраинаСергей РудскойВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКрасная звезда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала