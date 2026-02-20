Рейтинг@Mail.ru
В Генштабе отметили увеличение интенсивности ударов по украинскому ВПК - РИА Новости, 20.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:09 20.02.2026
В Генштабе отметили увеличение интенсивности ударов по украинскому ВПК
В Генштабе отметили увеличение интенсивности ударов по украинскому ВПК
В Генштабе отметили увеличение интенсивности ударов по украинскому ВПК
Армия России в 2025 году нарастила интенсивность ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их работу, в... РИА Новости, 20.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
сергей рудской
вооруженные силы украины
красная звезда
россия
украина
безопасность, россия, украина, сергей рудской, вооруженные силы украины, красная звезда
В Генштабе отметили увеличение интенсивности ударов по украинскому ВПК

Рудской: удары по украинскому ВПК и энергетике в 2025 году стали интенсивнее

© РИА Новости / Константин Морозов | Перейти в медиабанкОТРК "Искандер-М"
© РИА Новости / Константин Морозов
ОТРК "Искандер-М". Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Армия России в 2025 году нарастила интенсивность ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их работу, в результате значительно снизились возможности оборонной промышленности киевского режима по производству и оснащению ВСУ вооружением и военной техникой, заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба – первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Вооружённые Силы Российской Федерации в прошлом году в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России нарастили интенсивность ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их работу", - сказал Рудской в интервью газете "Красная звезда".
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
ВС России находятся в 12 километрах от города Запорожья
