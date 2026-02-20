https://ria.ru/20260220/udary-2075632734.html
В Генштабе отметили увеличение интенсивности ударов по украинскому ВПК
В Генштабе отметили увеличение интенсивности ударов по украинскому ВПК - РИА Новости, 20.02.2026
В Генштабе отметили увеличение интенсивности ударов по украинскому ВПК
Армия России в 2025 году нарастила интенсивность ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их работу, в...
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
сергей рудской
вооруженные силы украины
красная звезда
россия
украина
В Генштабе отметили увеличение интенсивности ударов по украинскому ВПК
Рудской: удары по украинскому ВПК и энергетике в 2025 году стали интенсивнее