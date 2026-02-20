В Генштабе отметили увеличение интенсивности ударов по украинскому ВПК

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Армия России в 2025 году нарастила интенсивность ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их работу, в результате значительно снизились возможности оборонной промышленности киевского режима по производству и оснащению ВСУ вооружением и военной техникой, заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба – первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.