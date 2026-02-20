ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам, связанным с ВСУ

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Армия России за неделю нанесла один массированный и шесть групповых ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также по инфраструктуре украинских боевиков, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.