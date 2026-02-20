Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам, связанным с ВСУ - РИА Новости, 20.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 20.02.2026
ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам, связанным с ВСУ
2026
ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам, связанным с ВСУ

Боевая работа расчета самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К"
Боевая работа расчета самоходной артиллерийской установки 2С44 Гиацинт-К
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К". Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Армия России за неделю нанесла один массированный и шесть групповых ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также по инфраструктуре украинских боевиков, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"С 14 по 20 февраля т. г. в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады ракетно-артиллерийского вооружения, места производства, хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
