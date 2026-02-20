Рейтинг@Mail.ru
"КАМАЗ" и Народный фронт передали для бойцов СВО более 105 тонн гумпомощи
14:19 20.02.2026
"КАМАЗ" и Народный фронт передали для бойцов СВО более 105 тонн гумпомощи
В преддверии Дня защитника Отечества "КАМАЗ" и Народный фронт передали для бойцов СВО более 105 тонн гуманитарного груза на сумму порядка 82 миллионов рублей,... РИА Новости, 20.02.2026
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В преддверии Дня защитника Отечества "КАМАЗ" и Народный фронт передали для бойцов СВО более 105 тонн гуманитарного груза на сумму порядка 82 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Народного фронта.
"В преддверии Дня защитника Отечества, 20 февраля в Ростовской области состоялась торжественная передача гуманитарного груза военнослужащим от сотрудников "КАМАЗа". Накануне гуманитарный конвой был сформирован на предприятии в Набережных Челнах и направлен в Ростовскую область. Очередная отправка посвящена 50-летию со дня выпуска первого автомобиля "КАМАЗ". Общий вес груза – более 105 тонн на сумму порядка 82 миллионов рублей", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что в состав гуманитарного конвоя вошли грузовые и легковые автомобили, системы радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры, автозапчасти и колеса, металл и стройматериалы, маскировочные сети, спальные мешки, окопные свечи, а также посылки и письма, подарки ко Дню защитника Отечества от родных и близких бойцов.
"Дорогие ребята, товарищи бойцы! Поздравляю вас с наступающим праздником 23 февраля, Днём защитника Отечества. Этот праздник появился 100 лет назад, как день основания РККА и назывался Днём Красной Армии и Военно-морского флота. Так получилось, что именно 23 февраля мы празднуем день двух союзников России: армии и флота. "КАМАЗ" – это компания, которая начала свою гуманитарную миссию ещё до начала СВО и ни разу её не остановила. Поэтому сегодня надо сказать отдельные слова благодарности сопредседателю Центрального штаба Народного фронта Сергею Когогину. Мы вместе будем работать дальше, сделаем всё для того, чтобы приблизить нашу победу и хотя бы немного облегчить боевую работу наших ребят", – цитируют в пресс-службе руководителя Исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова.
С начала СВО "КАМАЗ" при поддержке Народного фронта направил бойцам 25 гуманитарных конвоев в зону СВО, Курскую и Белгородскую области на общую сумму более 1,3 миллиарда рублей весом более 1570 тонн.
Новгородский депутат Сергей Тихомиров отправил три КамАЗа со стройматериалами в зону СВО - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Новгородский депутат отправил три "Камаза" со стройматериалами в зону СВО
2 февраля, 15:09
 
Надежные людиРостовская областьНабережные ЧелныСергей КогогинКамАЗ (завод)РоссияОбщероссийский народный фронт
 
 
