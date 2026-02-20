Рейтинг@Mail.ru
Задержанный в Турции итальянский журналист вернется в Рим в пятницу
10:15 20.02.2026
Задержанный в Турции итальянский журналист вернется в Рим в пятницу
Задержанный в Турции итальянский журналист вернется в Рим в пятницу
2026-02-20T10:15:00+03:00
2026-02-20T10:15:00+03:00
2026
в мире, рим, турция
В мире, Рим, Турция
Задержанный в Турции итальянский журналист вернется в Рим в пятницу

Задержанный в Турции итальянский военкор Лучиди вернется в Рим в пятницу утром

© Andrea Lucidi / TelegramИтальянский журналист Андреа Лучиди
Итальянский журналист Андреа Лучиди
© Andrea Lucidi / Telegram
Итальянский журналист Андреа Лучиди. Архивное фото
МИЛАН, 20 фев – РИА Новости. Задержанный в Турции итальянский военкор Андреа Лучиди вернется в Рим на самолете в пятницу утром, заявил РИА Новости его коллега по онлайн-изданию International Reporters Винченцо Лоруссо.
"Кажется, его отпустили. Мне говорят, что он в самолете, прилет запланирован в Рим в 10 утра", - заявил журналист.
По словам Лоруссо, Лучиди не выходит на связь, предположительно, из-за разряженного телефона.
Российская делегация участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В Турции заявили о попытке Европы сорвать переговоры по Украине в Женеве
17 февраля, 07:07
 
