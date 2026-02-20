https://ria.ru/20260220/turtsija-2075677830.html
Задержанный в Турции итальянский журналист вернется в Рим в пятницу
Задержанный в Турции итальянский журналист вернется в Рим в пятницу - РИА Новости, 20.02.2026
Задержанный в Турции итальянский журналист вернется в Рим в пятницу
Задержанный в Турции итальянский военкор Андреа Лучиди вернется в Рим на самолете в пятницу утром, заявил РИА Новости его коллега по онлайн-изданию... РИА Новости, 20.02.2026
Задержанный в Турции итальянский журналист вернется в Рим в пятницу
Задержанный в Турции итальянский военкор Лучиди вернется в Рим в пятницу утром