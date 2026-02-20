Рейтинг@Mail.ru
Туроператоры назвали главные тренды внутреннего туризма в России
Туризм
Туризм
 
07:05 20.02.2026
Туроператоры назвали главные тренды внутреннего туризма в России
Туроператоры назвали главные тренды внутреннего туризма в России - РИА Новости, 20.02.2026
Туроператоры назвали главные тренды внутреннего туризма в России
Раннее бронирование, рост интереса к формату "все включено", увеличение спроса на организованные туры и нестандартные направления - ключевые тренды на рынке... РИА Новости, 20.02.2026
Туроператоры назвали главные тренды внутреннего туризма в России

РИА Новости: раннее бронирование является трендом внутреннего туризма в РФ

Троице-Сергиева Лавра
Троице-Сергиева Лавра - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Троице-Сергиева Лавра. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Раннее бронирование, рост интереса к формату "все включено", увеличение спроса на организованные туры и нестандартные направления - ключевые тренды на рынке внутреннего туризма России, рассказали РИА Новости представители отрасли.
"Главный тренд – это раннее бронирование. Россия сейчас по темпам раннего бронирования не уступает Турции", - говорит директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.
Озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Глава РСТ назвал условия для дальнейшего роста внутреннего туризма
26 ноября 2025, 02:19
В компании Anex также подтверждают рост интереса к раннему бронированию. По их данным, активно бронируются туры на летние месяцы, наибольшим спросом у туристов пользуется июль.
"В топе внутреннего спроса по-прежнему лидируют пляжный отдых и санаторно-оздоровительные программы. Последние сохраняют устойчивую аудиторию и демонстрируют стабильный спрос за счет интереса к профилактике здоровья и формату "отдых+лечение", - отмечают в "Интуристе".
Среди других трендов во внутреннем туризме туроператор Anex выделил то, что туристы стали чаще выбирать именно организованный отдых по России.
"Особенно растет интерес к бронированию отелей и гостиниц с типом питания "все включено" или "ультра все включено", но в большей степени это относится к курортам Краснодарского края", - сказали агентству в компании.
Чернышенко рассказал о развитии внутреннего туризма в России
10 июля 2025, 15:58
Чернышенко рассказал о развитии внутреннего туризма в России
10 июля 2025, 15:58
Такую же тенденцию подтверждает и туроператор "Интурист". По их данным, также растет спрос на экскурсионные и комбинированные туры (сочетающие отдых, релаксацию и различные активности).
В Anex с этим согласны: путешественники все чаще едут смотреть на северное сияние, китов, вулканы, забираются в труднодоступные локации. Среди таких направлений выделяются Мурманск, Сахалин, Байкал и Кавказ. А сами туры стали более продолжительными - 8-10 ночей. То есть поездки по России воспринимаются как полноценный отпуск, а не тур выходного дня.
"Помимо этого, туристы все чаще выбирают не классические "музейные" программы, а максимально интерактивные форматы с мастер-классами и прогулками на свежем воздухе. Туристы хотят получить разносторонний опыт в рамках одной поездки", - указывают в "Интуристе".
Мкртчян, в свою очередь, добавил, что идет омоложение санаторной аудитории: если раньше на такой отдых отправлялись люди 60+, то сейчас средний возраст гостей снизился до 35-40 лет. Да и в целом, средний возраст путешественников снизился, и молодежь активно путешествует внутри страны. Растет спрос на соло-путешествия.
Кроме того, из-за роста стоимости билетов на поезда и самолеты все больше людей, особенно большие семьи, путешествуют по России на автомобилях.
Пляж в Бодруме, Турция - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Названы самые популярные направления для отдыха весной до 100 тысяч рублей
13 февраля, 07:52
 
Туризм Россия Мурманск Сахалин Алексан Мкртчян Интурист
 
 
Архив
