Туроператоры назвали главные тренды внутреннего туризма в России

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Раннее бронирование, рост интереса к формату "все включено", увеличение спроса на организованные туры и нестандартные направления - ключевые тренды на рынке внутреннего туризма России, рассказали РИА Новости представители отрасли.

"Главный тренд – это раннее бронирование. Россия сейчас по темпам раннего бронирования не уступает Турции", - говорит директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян

В компании Anex также подтверждают рост интереса к раннему бронированию. По их данным, активно бронируются туры на летние месяцы, наибольшим спросом у туристов пользуется июль.

"В топе внутреннего спроса по-прежнему лидируют пляжный отдых и санаторно-оздоровительные программы. Последние сохраняют устойчивую аудиторию и демонстрируют стабильный спрос за счет интереса к профилактике здоровья и формату "отдых+лечение", - отмечают в " Интуристе ".

Среди других трендов во внутреннем туризме туроператор Anex выделил то, что туристы стали чаще выбирать именно организованный отдых по России.

"Особенно растет интерес к бронированию отелей и гостиниц с типом питания "все включено" или "ультра все включено", но в большей степени это относится к курортам Краснодарского края", - сказали агентству в компании.

Такую же тенденцию подтверждает и туроператор "Интурист". По их данным, также растет спрос на экскурсионные и комбинированные туры (сочетающие отдых, релаксацию и различные активности).

Сахалин, Байкал и В Anex с этим согласны: путешественники все чаще едут смотреть на северное сияние, китов, вулканы, забираются в труднодоступные локации. Среди таких направлений выделяются Мурманск Кавказ . А сами туры стали более продолжительными - 8-10 ночей. То есть поездки по России воспринимаются как полноценный отпуск, а не тур выходного дня.

"Помимо этого, туристы все чаще выбирают не классические "музейные" программы, а максимально интерактивные форматы с мастер-классами и прогулками на свежем воздухе. Туристы хотят получить разносторонний опыт в рамках одной поездки", - указывают в "Интуристе".

Мкртчян, в свою очередь, добавил, что идет омоложение санаторной аудитории: если раньше на такой отдых отправлялись люди 60+, то сейчас средний возраст гостей снизился до 35-40 лет. Да и в целом, средний возраст путешественников снизился, и молодежь активно путешествует внутри страны. Растет спрос на соло-путешествия.