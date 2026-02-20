Посол рассказал, из-за чего могут не пустить в Таиланд туристов из России

БАНГКОК, 20 фев – РИА Новости. Правила въезда туристов в Таиланд, в том числе россиян, в 2025 году заметно изменились: запрещено более двух въездов в страну по безвизовому режиму в год, а отсутствие у туриста минимальной суммы денег может послужить основанием для отказа во въезде, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране Евгений Томихин.

"Таиландские власти разъяснили (в ноябре 2025 года – ред.) порядок безвизового въезда и пребывания в стране на 60 дней, как сейчас разрешено гражданам большинства стран, плюс возможность однократного продления такого пребывания еще на 30 дней, объявив, что такое возможно не больше двух раз в год", - рассказал глава российской дипмиссии.

Посол отметил, что при нарушении этого правила и наличии в паспорте более чем двух отметок о выезде-въезде по безвизовому режиму туристу могут отказать во въезде в Таиланд , а также что отказ во въезде может быть мотивирован и отсутствием у туриста минимальной суммы денег для туристического въезда.

"Если вы использовали весь лимит отведенного времени или совершили больше, чем два выезда-въезда по безвизовому режиму, вам может быть отказано во въезде в страну. Если у вас нет при себе в том или ином виде минимальной суммы для туристического въезда – 20 тысяч таиландских бат (640 долларов) на человека – вам тоже могут отказать во въезде в страну", - сказал он.

Томихин подчеркнул, что сами правила не новые, однако раньше их не соблюдали так тщательно, как сейчас.