Посол рассказал, из-за чего могут не пустить в Таиланд туристов из России
Туризм
 
07:20 20.02.2026
Посол рассказал, из-за чего могут не пустить в Таиланд туристов из России
Правила въезда туристов в Таиланд, в том числе россиян, в 2025 году заметно изменились: запрещено более двух въездов в страну по безвизовому режиму в год
таиланд, россия
Туризм, Таиланд, Россия
Посол рассказал, из-за чего могут не пустить в Таиланд туристов из России

Томихин: туристов из РФ могут не впустить в Таиланд без достаточной суммы денег

© РИА Новости / Владислав Жуков
Обзорный вид на Бангкок.
Обзорный вид на Бангкок. - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Владислав Жуков
Обзорный вид на Бангкок.. Архивное фото
БАНГКОК, 20 фев – РИА Новости. Правила въезда туристов в Таиланд, в том числе россиян, в 2025 году заметно изменились: запрещено более двух въездов в страну по безвизовому режиму в год, а отсутствие у туриста минимальной суммы денег может послужить основанием для отказа во въезде, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране Евгений Томихин.
"Таиландские власти разъяснили (в ноябре 2025 года – ред.) порядок безвизового въезда и пребывания в стране на 60 дней, как сейчас разрешено гражданам большинства стран, плюс возможность однократного продления такого пребывания еще на 30 дней, объявив, что такое возможно не больше двух раз в год", - рассказал глава российской дипмиссии.
Посол в Таиланде призвал не вестись на предложения поработать моделями
Посол в Таиланде призвал не вестись на предложения поработать моделями
03:07
Посол отметил, что при нарушении этого правила и наличии в паспорте более чем двух отметок о выезде-въезде по безвизовому режиму туристу могут отказать во въезде в Таиланд, а также что отказ во въезде может быть мотивирован и отсутствием у туриста минимальной суммы денег для туристического въезда.
"Если вы использовали весь лимит отведенного времени или совершили больше, чем два выезда-въезда по безвизовому режиму, вам может быть отказано во въезде в страну. Если у вас нет при себе в том или ином виде минимальной суммы для туристического въезда – 20 тысяч таиландских бат (640 долларов) на человека – вам тоже могут отказать во въезде в страну", - сказал он.
Томихин подчеркнул, что сами правила не новые, однако раньше их не соблюдали так тщательно, как сейчас.
"Это не новые правила, но раньше их соблюдение не было таким буквальным и тщательным, как сейчас. Как говорят таиландские собеседники, это делается для наведения более жесткого порядка с точки зрения соблюдения всех существующих требований", - сказал глава российской дипмиссии в Таиланде.
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Посол заявил о готовности России использовать карты "Мир" в Таиланде
18 февраля, 07:53
 
ТуризмТаиландРоссия
 
 
