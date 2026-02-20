Туры к мысу Хобой на Байкале стоят около 27 тысяч рублей за группу

ИРКУТСК, 20 фев – РИА Новости. Стоимость тура на внедорожнике к мысу Хобой на Байкале составляет около 27 тысяч рублей за группу до девяти человек, следует из объявления на сайте местной турфирмы.

Одна из местных турфирм на своем сайте предлагает автомобильно-пешеходные туры по зимнему Байкалу к мысу Хобой и другим достопримечательностям в мини-группе до девяти человек на внедорожнике, стоимость групповой экскурсии составляет около 27 тысяч рублей. Такие туры проводятся регулярно, путешественникам обещают живописные виды, услуги гида и горячий обед.