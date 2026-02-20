Туры к мысу Хобой на Байкале стоят около 27 тысяч рублей за группу

Рейтинг@Mail.ru
14:25 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/tur-2075767912.html
2026-02-20T14:25:00+03:00
2026-02-20T14:25:00+03:00
байкал, россия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), ульяновский автомобильный завод (уаз)
Байкал, Россия, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ), Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Лед на озере
Лед на озере
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Лед на озере . Архивное фото
ИРКУТСК, 20 фев – РИА Новости. Стоимость тура на внедорожнике к мысу Хобой на Байкале составляет около 27 тысяч рублей за группу до девяти человек, следует из объявления на сайте местной турфирмы.
Одна из местных турфирм на своем сайте предлагает автомобильно-пешеходные туры по зимнему Байкалу к мысу Хобой и другим достопримечательностям в мини-группе до девяти человек на внедорожнике, стоимость групповой экскурсии составляет около 27 тысяч рублей. Такие туры проводятся регулярно, путешественникам обещают живописные виды, услуги гида и горячий обед.
В пятницу в главке СК РФ по Иркутской области сообщили, что "УАЗ" с девятью туристами провалился под лед на Байкале в районе мыса Хобой. По данным прокуратуры, одному человеку удалось спастись, при этом местонахождение остальных пассажиров и водителя устанавливается. Правоохранителями возбуждено уголовное дело о халатности и оказании небезопасных услуг. Генеральное консульство КНР в Иркутске уведомлено о случившемся.
Автомобиль на переправе на остров Ольхон по льду озера Байкал - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Туристов на Байкале призвали пользоваться маршрутами, согласованными МЧС
Вчера, 13:46
 
БайкалРоссияИркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
