Назван самый дорогой зарубежный тур на выходные в феврале и марте
Назван самый дорогой зарубежный тур на выходные в феврале и марте
Самым дорогим зарубежным туром с захватом длинных выходных в феврале и марте стала поездка на двоих в Объединенные Арабские Эмираты на 8 Марта за 1,4 миллиона
оаэ, мальдивы, турция
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Самым дорогим зарубежным туром с захватом длинных выходных в феврале и марте стала поездка на двоих в Объединенные Арабские Эмираты на 8 Марта за 1,4 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в сервисе по подбору туров и планированию индивидуальных путешествий Onlinetours Premium.
"Самый дорогой тур на февральские и мартовские праздники пришелся на Международный женский день - за путевку в ОАЭ
россияне заплатили 1,437 миллиона рублей", - рассказали в сервисе.
Там указали, что ОАЭ, Турция
и Таиланд
входят в число наиболее популярных направлений премиум-туризма на предстоящие праздники. В топе на 23 Февраля также Вьетнам
, а на 8 Марта - Египет
и Мальдивы
.
Как показывает статистика Onlinetours Premium, средний чек тура на двоих с захватом длинных выходных в феврале составил 395 тысяч рублей, в марте - 376 тысяч рублей. При этом на Мальдивы он существенно выше и составляет почти 685 тысяч рублей.