Назван самый дорогой зарубежный тур на выходные в феврале и марте

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Самым дорогим зарубежным туром с захватом длинных выходных в феврале и марте стала поездка на двоих в Объединенные Арабские Эмираты на 8 Марта за 1,4 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в сервисе по подбору туров и планированию индивидуальных путешествий Onlinetours Premium.

Как показывает статистика Onlinetours Premium, средний чек тура на двоих с захватом длинных выходных в феврале составил 395 тысяч рублей, в марте - 376 тысяч рублей. При этом на Мальдивы он существенно выше и составляет почти 685 тысяч рублей.