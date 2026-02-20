Рейтинг@Mail.ru
08:56 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/tur-2075663805.html
Назван самый дорогой зарубежный тур на выходные в феврале и марте
Самым дорогим зарубежным туром с захватом длинных выходных в феврале и марте стала поездка на двоих в Объединенные Арабские Эмираты на 8 Марта за 1,4 миллиона... РИА Новости, 20.02.2026
оаэ
мальдивы
турция
оаэ
мальдивы
турция
оаэ, мальдивы, турция
ОАЭ, Мальдивы, Турция
Назван самый дорогой зарубежный тур на выходные в феврале и марте

Самым дорогим туром на длинные выходных в феврале и марте стала поездка в ОАЭ

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Самым дорогим зарубежным туром с захватом длинных выходных в феврале и марте стала поездка на двоих в Объединенные Арабские Эмираты на 8 Марта за 1,4 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в сервисе по подбору туров и планированию индивидуальных путешествий Onlinetours Premium.
"Самый дорогой тур на февральские и мартовские праздники пришелся на Международный женский день - за путевку в ОАЭ россияне заплатили 1,437 миллиона рублей", - рассказали в сервисе.
Туроператоры назвали главные тренды внутреннего туризма в России
Туроператоры назвали главные тренды внутреннего туризма в России
07:05
Там указали, что ОАЭ, Турция и Таиланд входят в число наиболее популярных направлений премиум-туризма на предстоящие праздники. В топе на 23 Февраля также Вьетнам, а на 8 Марта - Египет и Мальдивы.
Как показывает статистика Onlinetours Premium, средний чек тура на двоих с захватом длинных выходных в феврале составил 395 тысяч рублей, в марте - 376 тысяч рублей. При этом на Мальдивы он существенно выше и составляет почти 685 тысяч рублей.
Отдых в Дубае: чем еще удивит город будущего
Отдых в Дубае: чем еще удивит город будущего
Вчера, 16:00
 
ОАЭМальдивыТурция
 
 
