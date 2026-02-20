Рейтинг@Mail.ru
14:30 20.02.2026 (обновлено: 15:11 20.02.2026)
Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Берингова моря
Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Берингова моря
берингово море
россия
ту-95мс
безопасность
Плановый полет стратегических ракетоносцев Ту-95МС
Cтратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря с дозаправкой в воздухе. Кадры публикует Минобороны.
берингово море, россия, ту-95мс, безопасность
Берингово море, Россия, Ту-95МС, Безопасность
Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Берингова моря

Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Берингова моря с дозаправкой в воздухе

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские стратегические ракетоносцы Ту-95 совершили плановый 14-часовой полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря, на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"Стратегические ракетоносцы Ту-95мс дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря. Продолжительность полета составила более 14 часов... В ходе полета экипажи самолетов дальней авиации осуществили дозаправку топливом в воздухе. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств", - говорится в сообщении.
Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнуло МО РФ.
Берингово мореРоссияТу-95МСБезопасность
 
 
