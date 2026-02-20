Бойцы "Центра" заняли более выгодные позиции в зоне СВО

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за неделю свыше 2220 военнослужащих ВСУ, 31 боевую бронированную машину, 50 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ.