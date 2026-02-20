Бойцы "Центра" заняли более выгодные позиции в зоне СВО

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за неделю свыше 2220 военнослужащих ВСУ, 31 боевую бронированную машину, 50 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух егерских, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения "Азов" (запрещенная в России террористическая организация - ред.) и четырех бригад нацгвардии. За неделю на данном направлении потери противника составили свыше 2220 военнослужащих, 31 боевая бронированная машина, 50 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18