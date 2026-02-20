https://ria.ru/20260220/trevoga-2075837170.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Сигнал воздушной тревоги в Севастополе отменен, он длился около 20 минут, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 20.02.2026
