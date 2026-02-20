https://ria.ru/20260220/tramp-2075902228.html
Трамп анонсировал мощные шаги в вопросе пошлин
Трамп анонсировал мощные шаги в вопросе пошлин - РИА Новости, 20.02.2026
Трамп анонсировал мощные шаги в вопросе пошлин
Следующие шаги администрации США в вопросе пошлин будут более сложными, но очень мощными, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после решения... РИА Новости, 20.02.2026
Трамп анонсировал мощные шаги в вопросе пошлин
Трамп: дальнейшие шаги США в вопросе пошлин будут сложными, но более мощными
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Следующие шаги администрации США в вопросе пошлин будут более сложными, но очень мощными, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после решения американского Верховного суда.
Ранее в пятницу Верховный суд США
признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп
вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.
"Мы делаем что-то очень мощное, и мы делаем то, что, по мнению некоторых людей, мы должны были бы сделать в первую очередь, но это сложнее", - сказал Трамп во время незапланированного пресс-брифинга в Белом доме.