Трамп заявил, что демократы всегда автоматически проголосуют против

ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после решения Верховного суда о том, что импортные пошлины незаконны, заявил, что законодатели-демократы не поддерживают подходы нынешней администрации и всегда "автоматически голосуют против".

"Могу вас заверить, демократы в суде в восторге, но они автоматически проголосуют против. Они автоматически проголосуют против, как и в конгрессе, они автоматически проголосуют против", - сказал Трамп во время незапланированного пресс-брифинга в Белом доме.