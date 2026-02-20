https://ria.ru/20260220/tramp-2075895433.html
Трамп заявил, что демократы всегда автоматически проголосуют против
Президент США Дональд Трамп после решения Верховного суда о том, что импортные пошлины незаконны, заявил, что законодатели-демократы не поддерживают подходы... РИА Новости, 20.02.2026
сша
2026
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после решения Верховного суда о том, что импортные пошлины незаконны, заявил, что законодатели-демократы не поддерживают подходы нынешней администрации и всегда "автоматически голосуют против".
Ранее в пятницу Верховный суд США
признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп
вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.
"Могу вас заверить, демократы в суде в восторге, но они автоматически проголосуют против. Они автоматически проголосуют против, как и в конгрессе, они автоматически проголосуют против", - сказал Трамп во время незапланированного пресс-брифинга в Белом доме.