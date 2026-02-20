Рейтинг@Mail.ru
Европа стала неузнаваемой из-за слабости, заявил Трамп
22:40 20.02.2026
Европа стала неузнаваемой из-за слабости, заявил Трамп
в мире
сша
дональд трамп
европа
сша
европа
в мире, сша, дональд трамп, европа
В мире, США, Дональд Трамп, Европа
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что страны европейского континента стали слабыми и неузнаваемыми.
"Европа должна быть сильной, но они стали мягкими и неузнаваемыми", - сказал Трамп журналистам.
По его словам, в некоторых странах к власти пришли чрезмерно обеспокоенные природоохранной повесткой. "Европу убивают две вещи: энергетика и миграция", - заключил Трамп, призвав к быстрому исправлению ситуации.
"Европа неузнаваема, когда посещаешь так много мест, не все страны", - сказал американский лидер.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Трамп провозгласил себя европейцем
10 января, 00:57
 
