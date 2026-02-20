https://ria.ru/20260220/tramp-2075893701.html
Европа стала неузнаваемой из-за слабости, заявил Трамп
Европа стала неузнаваемой из-за слабости, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп утверждает, что страны европейского континента стали слабыми и неузнаваемыми. РИА Новости, 20.02.2026
Европа стала неузнаваемой из-за слабости, заявил Трамп
Трамп заявил, что страны Европы стали слабыми и неузнаваемыми