Трамп заявил, что у него фантастические отношения с Индией

ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его отношения с Индией сейчас являются фантастическими.

В эту пятницу официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что позиция Индии по вопросам закупки нефти в России и Венесуэле остается неизменной.