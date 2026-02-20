Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что у него фантастические отношения с Индией - РИА Новости, 20.02.2026
22:37 20.02.2026
Трамп заявил, что у него фантастические отношения с Индией
Трамп заявил, что у него фантастические отношения с Индией - РИА Новости, 20.02.2026
Трамп заявил, что у него фантастические отношения с Индией
Президент США Дональд Трамп заявил, что его отношения с Индией сейчас являются фантастическими. РИА Новости, 20.02.2026
в мире, индия, россия, венесуэла, дональд трамп, мария захарова
В мире, Индия, Россия, Венесуэла, Дональд Трамп, Мария Захарова
Трамп заявил, что у него фантастические отношения с Индией

Трамп считает, что его отношения с Индией сейчас являются фантастическими

© AP Photo / Jacquelyn Martin Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его отношения с Индией сейчас являются фантастическими.
"Я считаю, что у меня фантастические отношения с Индией", - сказал Трамп журналистам.
Американский лидер также в очередной раз заявил, что Индия якобы отказалась от экономических отношений с РФ.
В начале февраля президент Трамп заявил, что Индия якобы согласилась отказаться от российской нефти и увеличить поставки из Штатов, а также, возможно, начать покупать нефть из Венесуэлы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявляла об отсутствии оснований полагать, что Индия пересмотрела свой подход к сотрудничеству с РФ.
В эту пятницу официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что позиция Индии по вопросам закупки нефти в России и Венесуэле остается неизменной.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Трамп проинформирован о планах Индии не покупать нефть из России
1 августа 2025, 23:56
 
