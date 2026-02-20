https://ria.ru/20260220/tramp-2075893467.html
Трамп заявил, что у него фантастические отношения с Индией
Президент США Дональд Трамп заявил, что его отношения с Индией сейчас являются фантастическими. РИА Новости, 20.02.2026
