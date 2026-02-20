Трамп отчитался о сотнях миллиардов долларов собранных пошлин

ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после решения Верховного суда об отсутствии у главы Белого дома полномочий по введению пошлин на иностранные товары сообщил, что правительство собрало сотни миллиардов долларов из-за тарифов.