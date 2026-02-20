Рейтинг@Mail.ru
Трамп отчитался о сотнях миллиардов долларов собранных пошлин - РИА Новости, 20.02.2026
22:13 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/tramp-2075890854.html
Трамп отчитался о сотнях миллиардов долларов собранных пошлин
Трамп отчитался о сотнях миллиардов долларов собранных пошлин - РИА Новости, 20.02.2026
Трамп отчитался о сотнях миллиардов долларов собранных пошлин
Президент США Дональд Трамп после решения Верховного суда об отсутствии у главы Белого дома полномочий по введению пошлин на иностранные товары сообщил, что... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T22:13:00+03:00
2026-02-20T22:13:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072519077_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_5af6b589bcbde758594da12f3067ae14.jpg
https://ria.ru/20260220/tramp-2075851465.html
сша
в мире, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп отчитался о сотнях миллиардов долларов собранных пошлин

Трамп отчитался о сотнях миллиардов долларов собранных пошлин из-за тарифов

© REUTERS / Al DragoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© REUTERS / Al Drago
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после решения Верховного суда об отсутствии у главы Белого дома полномочий по введению пошлин на иностранные товары сообщил, что правительство собрало сотни миллиардов долларов из-за тарифов.
«
"Мы уже собрали сотни миллиардов", - заявил Трамп на незапланированной пресс-конференции после решения Верховного суда.
Высшая инстанция признала, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Исключительные полномочия по тарифам конституция дает конгрессу, говорится в постановлении. Президент США назвал это решение позором, сообщив о наличии запасного плана. Экономисты подсчитали, что позиция Верховного суда грозит исковыми требованиями о возврате более 175 миллиардов долларов, собранных в качестве пошлина на иностранные товары.
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Трамп назвал решение Верховного суда США по пошлинам позором
Вчера, 18:38
 
В миреСШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
