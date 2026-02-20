https://ria.ru/20260220/tramp-2075890584.html
Трамп пообещал изменить торговые сделки с зарубежными странами
Трамп пообещал изменить торговые сделки с зарубежными странами - РИА Новости, 20.02.2026
Трамп пообещал изменить торговые сделки с зарубежными странами
Ряд торговых сделок, заключенных США с иностранными государствами, будут изменены из-за решения Верховного суда страны по пошлинам, заявил в пятницу... РИА Новости, 20.02.2026
Трамп пообещал изменить торговые сделки с зарубежными странами
Трамп: некоторые торговые сделки будут изменены из-за решения Верховного суда