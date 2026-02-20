Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал изменить торговые сделки с зарубежными странами
22:10 20.02.2026
Трамп пообещал изменить торговые сделки с зарубежными странами
Трамп пообещал изменить торговые сделки с зарубежными странами
2026
в мире, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп пообещал изменить торговые сделки с зарубежными странами

Трамп: некоторые торговые сделки будут изменены из-за решения Верховного суда

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Ряд торговых сделок, заключенных США с иностранными государствами, будут изменены из-за решения Верховного суда страны по пошлинам, заявил в пятницу американский президент Дональд Трамп.
В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.
«
"Некоторые из них остаются в силе. Многие из них. Некоторые - нет, и они будут изменены", - заявил Трамп во время незапланированного пресс-брифинга в Белом доме на вопрос о влиянии решения суда на сделки.
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Трамп назвал решение Верховного суда США по пошлинам позором
