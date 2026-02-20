ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя решение Верховного суда Соединенных Штатов о пошлинах, выступил с утверждением, что эти пошлины помогли предотвратить угрозу ядерной войны между Индией и Пакистаном.
Трамп заявил, что пошлины использовались для предотвращения пяти войн
Трамп заявил, что пошлины использовались для предотвращения пяти войн - РИА Новости, 20.02.2026
Трамп заявил, что пошлины использовались для предотвращения пяти войн
Президент США Дональд Трамп, комментируя решение Верховного суда Соединенных Штатов о пошлинах, выступил с утверждением, что эти пошлины помогли предотвратить...
в мире
сша
индия
пакистан
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
сша
индия
пакистан
Трамп: пошлины США помогли предотвратить угрозу ядерной войны Индии и Пакистана
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото