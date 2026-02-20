Рейтинг@Mail.ru
США хотят урегулировать конфликт на Украине, заявил Трамп - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:07 20.02.2026 (обновлено: 22:12 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/tramp-2075890280.html
США хотят урегулировать конфликт на Украине, заявил Трамп
США хотят урегулировать конфликт на Украине, заявил Трамп - РИА Новости, 20.02.2026
США хотят урегулировать конфликт на Украине, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Соединенные Штаты хотят завершить конфликт на Украине. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T22:07:00+03:00
2026-02-20T22:12:00+03:00
сша
украина
мирный план сша по украине
в мире
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049994375_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_a6a237d3b8a9246b6597d8a876dbbec3.jpg
https://ria.ru/20260219/es-2075626464.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049994375_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_99e1cba01ed79df750cadcb1e9a1dfe3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, мирный план сша по украине, в мире, дональд трамп
США, Украина, Мирный план США по Украине, В мире, Дональд Трамп
США хотят урегулировать конфликт на Украине, заявил Трамп

Трамп заявил, что США хотят урегулировать украинский конфликт

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Соединенные Штаты хотят завершить конфликт на Украине.
«
"Мы хотим закончить это (украинский конфликт - ред.)", - сказал Трамп журналистам, назвав конфликт ужасным.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Орбан боится, что Трамп бросит попытки урегулировать конфликт на Украине
19 февраля, 23:28
 
СШАУкраинаМирный план США по УкраинеВ миреДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала