США хотят урегулировать конфликт на Украине, заявил Трамп
США хотят урегулировать конфликт на Украине, заявил Трамп
США хотят урегулировать конфликт на Украине, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Соединенные Штаты хотят завершить конфликт на Украине. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T22:07:00+03:00
2026-02-20T22:07:00+03:00
2026-02-20T22:12:00+03:00
сша
украина
США хотят урегулировать конфликт на Украине, заявил Трамп
Трамп заявил, что США хотят урегулировать украинский конфликт