Верховный суд США находится под иностранным влиянием, заявил Трамп - РИА Новости, 20.02.2026
22:06 20.02.2026
Верховный суд США находится под иностранным влиянием, заявил Трамп
Верховный суд США находится под иностранным влиянием, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп подверг сомнению независимость Верховного суда США после отмены инстанцией импортных пошлин, заявив о ее подверженности иностранному РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T22:06:00+03:00
2026-02-20T22:06:00+03:00
Верховный суд США находится под иностранным влиянием, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подверг сомнению независимость Верховного суда США после отмены инстанцией импортных пошлин, заявив о ее подверженности иностранному влиянию.
Ранее в пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.
"Я думаю, что люди, представляющие иностранные интересы, как мне кажется, имеют чрезмерное влияние, сильно влияют на Верховный суд, будь то через страх, уважение или дружеские связи - я не знаю точно", - заявил Трамп во время незапланированного пресс-брифинга в Белом доме.
Трамп ввел пошлин на основании закона 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Верховный суд счел, что администрация слишком широко трактует норму, а конституция однозначно указывает на исключительность полномочий законодателей по этому вопросу.
Трамп заявил, что не собирается возвращать собранные пошлины
