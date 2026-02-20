https://ria.ru/20260220/tramp-2075890124.html
Верховный суд США находится под иностранным влиянием, заявил Трамп
Верховный суд США находится под иностранным влиянием, заявил Трамп - РИА Новости, 20.02.2026
Верховный суд США находится под иностранным влиянием, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп подверг сомнению независимость Верховного суда США после отмены инстанцией импортных пошлин, заявив о ее подверженности иностранному РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T22:06:00+03:00
2026-02-20T22:06:00+03:00
2026-02-20T22:06:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
https://ria.ru/20260220/tramp-2075888544.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Верховный суд США находится под иностранным влиянием, заявил Трамп
Трамп обвинил Верховный суд США в подверженности иностранному влиянию